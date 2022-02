Sci alpino: bis di Collomb e Russi nel secondo SuperG Allievi di Pila

Secondo SuperG riservato alla categoria Allievi del circuito regionale Gros Cidac questa mattina sulla Bellevue di Pila con Giorgia Collomb che bissa il successo ottenuto ieri e al maschile vittoria di Pablo Nicolas Russi. Organizzato dallo Sc Pila, in palio nelle due giornate il trofeo Asto, vinto in entrambi i casi lo Sc La Thuile Rutor; ieri, al secondo e terzo posto il Club de Ski e lo Sc Gressoney MR; oggi, lo Sc Val d’Ayas e lo Sc Crammont MB.





Giorgia Collomb (Sc La Thuile Rutor; 1’02”24), precede Sofia Fabiano (Sc Val d’Ayas; 1’03”77) e Giulia Ceresa (Sc Gressoney MR; 1’04”35). Al quarto posto Anaïs Lustrissy (Sc Crammont MB; 1’04”36) e in quinta posizione Gaia Gorret (Sc Torgnon; 1’04”43).



Più ‘stretti’ i distacchi nella competizione maschile, con Pablo Nicolas Russi (Sc Crammont MB; 1’01”63) davanti a Pietro Ragone (Sc Gressoney MR; 1’01”98) e Lowe Nils Hultberg (Sc Val d’Ayas; 1’01”99). Quarto posto a Riccardo Parini (Sc Aosta; 1’02”65) e quinto a Christophe Jacquemod (Sc Courmayeur MB; 1’02”91).



EC Sci alpino



Cancellato, questa mattina, il secondo Slalom di Coppa Europa di Sci alpino femminile di Zell am See (Austria). nella prima gara del programma, ieri, successo della svizzera Aline Danioth (1’24”53). Al 9° posto Lara Della Mea (Cse; 1’26”79); un grave errore nella seconda manche relega in 38° posizione Anita Gulli (Cse; 1’48”44); non hanno concluso la prima manche Sophie Mathiou (Cs Carabinieri), Martina Perruchon, Lucrezia Lorenzi (Cse).



CdM Speed skiing



Tornano protagonisti gli uomini-jet, domani e giovedì, sulla pista di Vars (Francia) per la prima tappa della Coppa del Mondo di Sci di velocità, dove saranno impegnati Simone Origone (Sc Azzurri del Cervino) e la verbanese Valentina Greggio. Due ‘run, mercoledì 2 (alle 10.15 e 13.30); semifinali e finali giovedì 3, dalle 10.15.