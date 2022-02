Sci alpino: Annette Belfrond si concede il bis a Valgrisenche

Due Slalom Fis femminili sulla ‘Benevy’ di Valgrisenche (Valle d’Aosta) inseriti nel circuito regionale Cva Energie, organizzati dallo Sc Crammont MB, che hanno vissuto sulla bella quanto netta doppietta di Annette Belfrond, ora al Centro sportivo Esercito, ma ‘prodotto’ del vivaio del sodalizio organizzatore sin dalle categorie più giovani.



Nel primo Slalom della giornata fa segnare il miglior crono in entrambe le manche e conquista il gradino alto del podio Annette Belfrond (Cse; 1’25”84) a precedere la francese Raphaelle Vial (1’27”99) e Alessia Vaglio (Sc Crammont MB; 1’28”64), che completano il terzetto di testa della graduatoria Juniores. Quarta la Junior torinese Martina Banchi (1’29”24) e, quinta, prima Aspiranti, Tatum Bieler (Sc Gressoney MR; 1’29”39). Alle piazze d’onore della classifica Aspiranti, al 10° e 11° posto assoluto, rispettivamente Maria Vittoria Raffaelli (Sc La Thuile Rutor; 1’31”99) e Greta Boano (Sc Crammont MB; 1’32”14).



Nella replica di mezzogiorno, Annette Belfrond (1’30”00) fa ancora registrare il miglior tempo in entrambe le manche, davanti alla coppia transalpina Raphaelle Vial (1’32”01) e Annabel Jallat (1’32”26). Quarta la torinese Martina Banchi (1’32”82) e 5° Alessia Vaglio Sc Crammont MB; 1’33”51), cinquina di atlete Juniores. Il podio Aspiranti vede, 6° assoluta, la vercellese Maria Sole Antonini (1’33”55), seguitain 8° posizione, da Greta Boano (Sc Crammont MB; 1’34”95) e, in 10°, da Costanza Orestano (Sc Courmayeur MB; 1’42”41).



Domattina si replica, dalle 9, sempre sulla Benevy, con due Slalom Fis maschili, organizzazione sempre affidata allo Sc Crammont MB, gare del circuito regionale Cva Energie.