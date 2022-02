Sci alpino: a Collomb e Corbellini il SuperG Allievi sulla Bellevue di Pila

Ricognizione, la prova e a seguire il SuperG riservato alla categoria Allievi a Pila, gara inserita nel circuito regionale Gros Cidac, organizzata dallo Sc Pila che ha visto imporsi sulla Bellevue Giorgia Collomb e Peter Corbellini.



Solo 24/100 dividono le prime due della classifica: a vincere è Giorgia Collomb (Sc La Thuile Rutor; 1’09”65) davanti a Gaia Gorret (Sc Torgnon; 1’09”89), con terza, a 78/100, Sofia Fabiano (Sc Val d’Ayas; 1’10”43). Al quinto posto Anaïs Lystrissy (Sc Crammont MB; 1’11”12) e, quinta, Giada Lunardi (Sc Pila; 1’11”57).



In campo maschile successo di Peter Corbellini (Club de Ski; 1’06”49), seguito da Pietro Ragone (Sc Gressoney MR; 1’06”97) e da Pablo Nicolas Russi (Sc Crammont MB;1’08”53). In quarta posizione Ludovico Rosaschino (Sc La Thuile Rutor; 1’08”74) e, in quinta, Riccardo Parini (Sc Aosta; 1’09”21). Sempre sulla Bellevue, organizzazione ancora affidata allo Sc Pila, un altro SuperG Allievi del circuito Gros Cidac.



Snowboard



Due Snowboardcross Fis e altrettanti Fis Junior, il 5 e 6 febbraio, a Dolni Moravia (Repubblica Ceca) dov’è iscritta la squadra Asiva. Gli allenatori Nicola Bagliani e Lorenzo Semino hanno convocato: Camilla Maria Angiolini (Snow Team Courmayeur), Alice Bruno, Margherita Gal (Aosta Snowboard club), Matteo Rezzoli (Sc Courmayeur MB). alle gare Fis presenti anche gli azzurri Michele Godino e Matteo Menconi (Cse).



JO Snowboard



È partito, sabato, alla volta di Pechino, Emiliano Lauzi (Sc Crammont MB), unico azzurro che prenderà parte ai Giochi Olimpici di Free snow. Ad accompagnarlo gli allenatori Filippo Kratter e Alessandro Benussi, con il dottore, Gabriele Thiebat.