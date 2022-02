Sci alpino: a Bertoldini e Moschini gli Slalom Fis di Valgrisenche

Dopo le gare femminili di ieri spazio questa mattina al doppio Slalom Fis maschile sulla Benevy di Valgrisenche, vinti da Andrea Bertoldini e Lorenzo Moschini; organizzati dallo Sc Crammont MB, le due prove tra i pali stretti sono inserite nel circuito Cva Energie.



Recupera due posizioni e vince gara #1 il lecchese Andrea Bertoldini (1’26”71), davanti al primo Aspiranti, il bergamasco Federico Romele (1’26”85) e al savonese, tesserato in Piemonte, Carlo Cordone (1’27”73), Al quarto posto il miglior Senior, Federico Vietti (Sc Pila; 1’27”75; in risalita di sei posizioni) e quinto Filippo Segala (Sc Aosta; 1’27”60). A completare il podio Aspiranti, 7° e 8°, la coppia dello Sc Crammont MB formata da Filippo Valditara (1’27”94) e Jacques Belfrond (1’28”01).



Nella replica di mezzogiorno, dopo aver fatto registrare il miglior tempo al termine della prima manche – così come in gara #1 e poi ‘saltato’ nella seconda – s’impone l’alpino bresciano Lorenzo Moschini (1’21”47), che precede Andrea Bertoldini (1’21”97; primo Junior) e, in risalita di cinque piazze, il valtellinese Alessandro Salini (1’22”99). Al quarto posto, il romano tesserato in Piemonte, Alessandro Riccucci (1’23”34) e, quinto, quarto Senior, Federico Vietti (1’23”54). Al secondo e terzo posto della graduatoria Junior, 6° e 7°, Elliot Perrotta (Sc Courmayeur MB; 1’23”73) e Carlo Cordone (1’24”22). Tutto ‘griffato’ Sc Crammont MB il terzetto di testa della classifica Aspiranti, che occupano le posizioni dal’8° al 10° posto: Jacques Belfrond (1’24”35), Pietro Bisello (1’24”63) e Matteo Vaglio (1’25”70).



CdM Scialpinismo



Tappa di Coppa del Mondo di Scialpinismo, giovedì 3 e sabato 5 febbraio, a Caspoggio/Albosaggia, in Valtellina (Sondrio), dove saranno disputate un’Individuale e una Sprint. Tra i 31 atleti azzurri che si schiereranno sulla linea di partenza troviamo Robert Antonioli, Matteo Eydallin, Michele Boscacci, Nadir Maguet, Davide Magnini, Damiano Lenzi, Alba De Silvestro, Giulia Compagnoni, Giulia Murada (Centro sportivo Esercito) e Sebastian Guichardaz (Sc Corrado Gex).



Sci alpino



Sono rinviati al 23 e 24 febbraio i due Gigante Fis, a causa della cattive previsioni meteo, in programma, domani e dopodomani, a Champoluc, organizzati dallo Sc Val d’Ayas.