Snowboard: primo successo europeo di Leo Framarin a Crans Montana

Big Air valido per la Coppa Europa di Snowboard a Crans Montana (Svizzera) dove Leo Framarin conquista la prima vittoria nel circuito continentale.



Leo Framarin (Sc Crammont MB) ha preceduto il coreano Chaeun Lee e lo svizzero Nick Puenter, con quarto l’altro azzurro Ian Matteoli. In 33° posizione il fratello, Loris Framarin, rider del Centro sportivo Esercito.



CM Speed Skiing



Una sola discesa, oggi, sulla ‘Chabrières’ di Vars, teatro dei Campionati Mondiali di Sci di velocità e Simone Origone fa segnare il secondo tempo.



Il vento la fa da padrone e consente soltanto una ‘run’, che vede al comando l’atleta di casa e figlio d’arte, Simon Billy (185,600 km/h), davanti a Simone Origone (Sc Azzurri del Cervino; 184,530) e all’austriaco Manuel Kramer (183,490). In 17° posizione Ivan Origone (Sc Val d’Ayas; 176,050) e, 21° Jean-Daniel Pession (Sc Val d’Ayas; 174.050).



Al femminile, al comando la verbanese Valentina Greggio (177,480). Domani, in programma altre due discese e, domenica, le due ‘run’ per l’assegnazione del titolo mondiale.