Sci nordico: i trofei Technos e Premium Medica vanno allo Sc Drink

Sprint skating a Flassin di Saint-Oyen nel menu del calendario del Fondo riservato alle categorie Allievi, Ragazzi e Giovani/Senior, valide per i circuiti regionali Gros Cidac, Asiva e Seniores, giornata organizzata dallo Sc Fallère. In palio per la classifica per società l’8° trofeo Technos Medica e Premium Medica, vinto dallo Sc Drink.





Categoria Ragazzi * 1,2 km – Sprint tl – Nella competizione in rosa, successo di Martina Bisson (Pol. Pollein), a precedere Elena Tamone (Sc G.S. Bernardo) e Julie Bagnod (Team Ski Torgnon 2.0). Al 4° posto Caroline Bérard (Sc Drink) e 5° Aline Verthuy (Pol. Pollein). In campo maschile, vittoria di Yannick Farinet (Sc G.S. Bernardo) seguito da Jacopo Carnesecca (Sc Valdigne MB) e dalla coppia dello Sc Gressoney MR, Mathias Bastrenta (Sc Gressoney MR e Emil Lazier, con 5° Simon Scalvino (Sc Fallère).





Categoria Allievi * 1,2 km – Sprint tl – Prima e terza posizione allo Sc Gran Paradiso, grazie a Nayeli Mariotti Cavagnet e Hélène Pieropan, con piazza d’onore a Vittoria Cena (Gs Godioz). Al 4° posto Asia Meynet (Sc Amis de Verrayes) e 5° Corinne Beltrami (Sc Drink). Nei maschi, successo di Manuel Contoz (Sc Amis de Verrayes) davanti a Mattia Saracco (Sc Brusson) e al compagno di sodalizio Michel Deval (Sc Amis de Verrayes).in 4° posizione Fabio Restano (Sc Drink) e al 5° Gilles Margueret (Sc G.S. Bernardo).





Categoria Giovani/Senior * 1,6 km – Sprint tl – Giorgia Saracco (Sc Brusson) precede Virginia Cena (Gs Godioz) e Aline Ollier (Sc Valdigne MB). Al 4° posto Anaïs Maluquin Segor (Sc Drink) e 5° Sofia Arlian (Sc St-Barthélemy). Primo e terzo gradino del podio che va ai biathleti Cédric Christille (Fiamme Gialle) e Stefan Navillod (Cs Carabinieri), con secondo Federico Bonino (Gs Godioz). In 4° posizione Maurizio Macori (Sc Saint-Barthélemy) e in quinta Simone Gemelli (Gs Godioz).



CpI Sci nordico



Sul classico percorso di 70 km, la Moena a Cavalese, in Trentino, è andata in scena la 49° edizione della Marcialonga 2022, vinta dal russo Ermil Vokuev (2h 51’57”), davanti al norvegese Kasper Stadaas (a 44”9), che supera per la piazza d’onore, in volata l’altro russo, Maxim Vylegzhanin (a 45”00). Al femminile, successo della norvegese Ida Dahl (3h 15’15”); al 22° posto assoluto, prima della tappa di Coppa Italia, Elisa Brocard (Cse; 3h 36’29”).