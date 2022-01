Biathlon: Beatrice Trabucchi decima nell’Inseguimento di Arber

Penultima giornata dei Campionati Europei di Biathlon ad Arber (Germania) con in programma l’’Inseguimento, prova che Beatrice Trabucchi conclude in decima posizione, in una giornata molto complicata per tutte le atlete al poligono.



Dopo il trenta-su-trenta al poligono (Individuale e Sprint), Beatrice Trabucchi (33’16”7; a 2’37”5; 1 1 3 1), incappa in sei errori, che la conducono al 10° posto. Il titolo continentale è stato vinto dalla moldava, già argento nell’Individuale e quarta nella Sprint, Alina Stremous (30’39”2; 0 1 2 1), che ha preceduto la tedesca, bronzo nella Sprint, Janina Heettich (30’56”9; a 17”7; 0 1 1 3) e, in risalita dalla 13° piazza, la norvegese Jenny Enodd (31’04”0; a 26”8; 0 0 2 2). Al 13° posto Hannah Auchentaller (a 2’42”2; 0 1 2 1); squalifica per Eleonora Fauner.



La rassegna continentale si conclude, domani, con le Staffette: alle 10.30 la mix relay, alle 13.30, la Singel Mix



CdM Snowboard



Tappa della Coppa del Mondo di Snowboardcross, questo pomeriggio, a Cortina d’Ampezzo (Belluno), con le finali in programma alle 19 (night event). Appena conclusa la qualifica maschile, vinta dal canadese Eliot Grondin. Si sono qualificati dopo la prima ‘run’, 9°, Lorenzo Sommariva, 14° e 15° Tommaso Leoni e Omar Visintin (Cse); nella seconda, entrano nei migliori ‘32’, 21° Filippo Ferrari, 26° Michele Godino e 28° Matteo Menconi (Cse).