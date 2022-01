Snowboard Cross: Michela Moioli e Martin Noerl vincitori Coppa mondo

Un successo tutto italiano quello della prima edizione della Coppa del Mondo di snowboard cross a Cortina, in una giornata dove il sole ha baciato le Dolomiti e le stelle hanno avuto la meglio nella finale in notturna, regalando una cornice perfetta a questo esordio.



E’ così che si può sintetizzare quanto andato in scena oggi sulla pista San Zan di Socrepes, una delle piste gestite dalla società Ista di Cortina, davanti a un numeroso pubblico che, rispettando il protocollo sanitario vigente, ha dato supporto a tutti gli atleti e le atlete che si sono sfidati fino all’ultimo centimetro e decimo di secondo. Una presenza quella del pubblico che è stata costante sin dalle qualifiche iniziate di mattina e che non è venuta meno alla parte conclusiva iniziate alle ore 19. La gara in “notturna” di Cortina è infatti l’unica del circuito e la pista, grazie anche al minuzioso lavoro di preparazione della squadra dello Snowboard Club Cortina, ha mantenuto le condizioni migliori, venendo promossa a pieno titolo dalla Federazione Internazionale Sci - FIS.



Sul gradino più alto del podio maschile è stato “incoronato” re dello snowboard cross di Cortina Martin Noerl (GER), seguito da Alessandro Haemmerle (AUT) con subito dopo Cameron Bolton (AUS). In ambito femminile invece, il titolo di “regina” (come di consuetudine sono definite le atlete che vincono a Cortina sulla neve) va a Michela Moioli (ITA), seguita subito dopo dalla Chloe Trespeuch (FRA) e da Charlotte Bankes (GBR).



"The race was super, the course really tight. Here was super amazing!" dichiara Martin Noerl vincitore della gara maschile, affiancato dalla vincitrice Michela Moioli per la quale "Avete portato bene quindi non vedo perchè non dobbiate rifare questa gara ogni anno. Con la poca neve, comunque una gran pista. Vincere è il migliore modo per dire grazie."



Non meno entusiasta il presidente del comitato organizzatore, Denis Constantini che chiude la giornata “con tanta soddisfazione e orgoglio per il successo di questa gara, frutto di ore di lavoro per tutta la mia squadra in pista e in ufficio. Un lavoro questo che è iniziato anni fa e che ora ha dato i suoi frutti, raccogliendo la massima fiducia da parte della Federazione Internazionale e soprattutto da parte degli atleti che qui si sono sfidati in un clima sereno. Noi siamo imparziali e contenti per la vittoria di ogni atleta, ma ascoltare il nostro inno nazionale sulla pista di casa regala sempre una ulteriore emozione, molto forte. Ci auguriamo che per tutti quanto vissuto qui oggi sia un buon modo per partire alla volta di Pechino 2022: a Cortina saremo tutti davanti alla televisione a tifare per gli atleti e le atlete dello snowboard, in ogni sua disciplina, che in Cina inseguiranno il titolo olimpico”.



Nell’immediato invece tutto il comitato organizzatore manda un augurio di pronta guarigione all’americano Alex Diebold (USA), a fronte della sua caduta nelle qualifiche di questa mattina.