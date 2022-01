Sci: A Champoluc nuovo successo della scuola sci Monte Bianco

Ancora davanti a tutti la scuola sci Monte Bianco che ha vinto la speciale classifica con 3732 punti, davanti alla scuola sci Pila (1214) e alla scuola sci Champoluc (1151).

Nel gigante Cuccioli 1 femminile successo di Rebecca Borri (Pila) in 47”18, davanti a Sofia Dublanc (Torgnon) in 47”32 e a Zoe Mosca Barberis (Monte Bianco) in 47”74. Quarta Alizée Bionaz (Pila; 47”74) e quinta Anja Torroni (Monte Bianco; 47”85).

Tra i maschietti gradino alto del podio per Tupac Bustos (Monte Bianco) al traguardo in 45”34; ha preceduto Camillo Budelli (Valtournenche; 46”33), con terzo Daniele Presbitero Bracco (Champorcher) in 46”75. Quarto e quinto posto per Mattia Capellazzi (Monte Bianco; 47”72) e Matteo Bertazzi (Valtournenche; 47”87).

Doppietta della scuola sci Monte Bianco nelle Cuccioli 2 femminile: prima posizione per Alyssa Borroni in 43”24, seconda per Maria Laura Pene Vidari (45”68). Completa il podio Sofia Caprilli della scuola sci Champoluc (46”11). Blanche Quinson (46”31) e Sofia Saccardi (46”42), entrambe della Champoluc, chiudono quarta e quinta.

Nella gara maschile successo di Lorenzo Rossi (Monte Bianco) che ha chiuso in 45”70, andando a precedere Pietro Seletto (Scuola sci Del Breuil; 45”88) e Umberto Chiozza (Valtournenche) in 46”01. Quarto Filippo Francesco Adami (Del Breuil; 46”20) e quinto Lorenzo Giovanelli (La Thuile; 46”67).

I migliori 15 atleti hanno conquistato il pass per le finali nazionali di Tarvisio (18-20 marzo), che assegneranno i titoli femminili e maschili e il Trofeo SilverCare®, partner storico del GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving che ricorda come le regole e la costanza siano la chiave del successo in ogni “pista” della vita.





Il title sponsor del 44° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving è Ferrero, realtà all’interno del progetto di Responsabilità Sociale del Gruppo che promuove ‘Kinder Joy of moving’, con dictat precisi che puntano in prima linea all’educazione allo sport, vissuto prima di tutto come gioia: da “Qualunque sia la sfida, gioca con gioia” fino ai valori dell’amicizia e del divertimento al di là dei risultati; gli stessi che da sempre rappresentano lo spirito e la mission del GranPremio Giovanssimi Kinder Joy of Moving.