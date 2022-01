sCI: La scuola sci Monte Bianco primeggia a Champoluc Gigante Baby

Sono stati poco più di 300 i mini sciatori nati nel 2013 e nel 2012 delle scuole di sci valdostane che si sono sfidati in mezzo alle ventidue porte.



A dominare la prima giornata è stata la scuola sci Monte Bianco che ha totalizzato 2858 punti, contro i 1302 della scuola sci Champoluc (organizzatrice insieme all’Associazione Valdostana Maestri Sci) e i 1280 della scuola sci Courmayeur.



Nelle Baby 1 ha vinto Valerie Artaz della scuola sci Champoluc in 35”56, davanti a una coppia della scuola sci Monte Bianco, formata da Ludovica Brocca (36”57) e Carolina Mochet (36”65); quarto posto per Emma Majer (Courmayeur) in 37”73 e quinta Rihanna Campanile (Pila) in 38”08.



Ad aggiudicarsi la prova maschile è stato Vittorio Budelli della scuola sci Valtournenche in 34”43, a precedere Tobia Colli della Champoluc (35”55) e Jacopo Capellazzi della Monte Bianco (35”84). Quarto Fulvio Vitalone (La Thuile) in 36”14 e quinto Stefano Silva (Valtournenche) in 36”55.



Asia Joyeusaz della scuola sci Valtournenche si è imposta nella gara Baby 2 con il tempo di 34”26; ha chiuso davanti a Maidel Lustrissy della Monte Bianco (34”60) e a Maelie Nicco della Champoluc (35”06). Quarta Sophie Maggi (Valtournenche; 35”69) e quinta Estelle Fosson (Pila; 35”76).



Nei maschietti primo e terzo gradino del podio per la scuola sci Monte Bianco, grazie a Mattia Pedoja Maso (33”83) e a Lorenzo Collombo (35”38). Secondo Diego Dematté della scuola sci Chamois (35”04), con quarta e quinta posizione per Carlo Piccioni Zuncheddu (La Thuile; 35”51) e Matteo Bergonzi (35”92).



I migliori 15 atleti hanno conquistato il pass per le finali nazionali di Tarvisio (18-20 marzo), che assegneranno i titoli femminili e maschili e il Trofeo SilverCare®, partner storico del GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving che ricorda come le regole e la costanza siano la chiave del successo in ogni “pista” della vita.



Il title sponsor del 44° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving è Ferrero, realtà all’interno del progetto di Responsabilità Sociale del Gruppo che promuove ‘Kinder Joy of moving’, con dictat precisi che puntano in prima linea all’educazione allo sport, vissuto prima di tutto come gioia: da “Qualunque sia la sfida, gioca con gioia” fino ai valori dell’amicizia e del divertimento al di là dei risultati; gli stessi che da sempre rappresentano lo spirito e la mission del GranPremio Giovanssimi Kinder Joy of Moving.