E’ stato dimostrato che il 54% degli atleti italiani ha meno di 18 anni, mentre il 22% degli iscritti a società sportive autorizzate dal Coni, rientrano nella fascia d’età 19-35 anni.

Purtroppo, é consuetudine, considerare qualsiasi attività sportiva come un qualcosa di secondario; invece, è importante darsi da fare, anche con un allenamento leggero, come il semplice passeggiare, in quanto aiuta a restar giovani nel corpo e nella mente.