Sci alpino: oltre 650 atleti a Champoluc per le selezioni del Gran Premio Giovanissimi

Saranno oltre 650 i Baby e i Cuccioli che domani (sabato 29) e domenica 30 gennaio parteciperanno alle selezioni regionali del Gran Premio Giovanissimi, appuntamento che quest’anno fa tappa a Champoluc. Sabato il gigante Baby (anni 2012-2013), domenica invece quello Cuccioli (2010-2011), entrambi in programma sulla pista Ostafa 2.



Le due gare metteranno in palio 15 pass, per ogni anno e categoria, per la 44^ edizione del Gran Premio Giovanissimi che si svolgerà a Tarvisio dal 18 al 20 marzo. La selezione regionale è organizzata dall’Associazione Valdostana Maestri Sci e dalla Scuola Sci Champoluc.