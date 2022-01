Sci alpino: Collomb vince lo Slalom internazionale all’AlpeCimbra a Folgaria

Il quarto posto nella prima manche ed una grande rimonta nella seconda consegnano a Giorgia Collomb la vittoria nello Slalom dell’AlpeCimbra Fis Children Cup internazionale, gara riservata alla categoria Allievi – Under 16 e disputata oggi a Folgaria (Trento).



Quarta a metà gara, Giorgia Collomb (Sc La Thuile Rutor; 1’28”18), nella seconda manche fa registrare il secondo tempo parziale e s’accomoda sul gradino alto del podio. Alle sue spalle, quinta a metà gara, disputa una gran seconda frazione, recupera 58/100 alla valdostana, che non bastano per scavalcarla – 86/100 il divario tra le due dopo la prima parte – ed è seconda la piemontese Lara Colturi (1’28”46); terza l’austriaca Maja Waroschitz (1’28”63; al comando nella prima frazione) e, quarta, la tedesca Laila Illig (1’28”87; 3° a metà gara).



Domani conclusione della kermesse riservata ai Children con il Gigante Allievi.



GpI Sci alpino



Gigante Fis, questa mattina, a San Vigilio di Marebbe/Kronplatz (Alto Adige), valido per il Grand Prix Italia. A imporsi è stato il poliziotto bergamasco Filippo Della Vite (1’55”24). Al quinto posto Daniele Sorio (Cse; 1’56”58); 26° Giovanni Zazzaro (Cs Carabinieri; 1’59”63); 51° Davide Panegos (Sc Chamolé; 2’03”55).



CdM Sci alpino



Seconda prova cronometrata, oggi, della Discesa libera di Garmisch-Partenkirchen (Germania), tappa della Coppa del Mondo di Sci alpino, Miglior prestazione della francese Romane Miradoli (1’15”44). Al 26° posto Elena Curtoni (Cse; 1’17”59); 31° Francesca Marsaglia (Cse; 1’18”08); non ha preso il via Federica Brignone (Cs Carabinieri).