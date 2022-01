Biathlon: Beatrice Trabucchi nona nella Sprint di Arber

Ancora una grande prestazione di Beatrice Trabucchi, nona questo pomeriggio nella Sprint dei Campionati Europei di Biathlon ad Arber (Germania), e di nuovo uno ‘zero’ al poligono: dopo due gare e sei poligoni Trabucchi ha lo score immacolato: 30 colpi e 30 centri.



La vittoria è andata all’atleta di Coppa del Mondo, e giù vincitrice della Sprint di IbuCup a Brezno, la norvegese Ragnhild Femsteinevik (21’52”7; 0 0), a precedere la coppia tedesca – entrambe ‘habituée’ di Coppa del Mondo - formata da Franziska Hildebrand (21’56”4; 0 0) e da Janina Hettich (22’18”6; 0 1). Al 9° posto Beatrice Trabucchi (22’36”8; 0 0; 34° tempo sugli sci); 36° Eleonora Fauner; 46° Hanna Auchentaller; 60° Rebecca Passler; 79° Linda Zingerle.



La rassegna continentale prosegue, domani, con la disputa dell’Inseguimento, alle 13.30; domenica, le Staffette: alle 10.30 la mix relay, alle 13.30, la Singel Mix.



CdM Scialpinismo



È stata la Sprint, ieri pomeriggio, ad aprire la tappa svizzera di Coppa del Mondo di Scialpinismo, a Morgins – Région Dents du Midi.



Nei Senior, successo dello spagnolo Oriol Cardona Coll, davanti alla coppia svizzera Armo Lietha e Iwan Arnold. Al 10° posto Michele Boscacci e, 11°, Nadir Maguet; 28° Davide Magnini; 35° Robert Antonioli, tutti atleti del Centro sportivo Esercito; 37°, 14° Under 23, Sébastien Guichardaz (Sc C. Gex). Al femminile, terza posizione di Giulia Murada (Cse), alle spalle della slovacca Marianna Jagercikova e della francese Emily Harrop. In 11° posizione Giulia Compagnoni; 16° Alba De Silvestro (Cse).



Nelle Under 20, settima posizione di Noemi Junod (Sc C. Gex), nella gara vinta dall’elvetica Caroline Ulrich.



Domani conclusiva giornata della tappa elvetica con l’Individuale.