Sport invernali: il calendario delle gare in Valle d’Aosta fino al 6 febbraio

Si riporta di seguito il calendario delle gare in Valle d’Aosta fino al 6 febbraio degli Sport invernali:



Sabato 29, dalle 10 sulla Ostafa 2 di Champoluc, la selezione regionale del Gran Premio Giovanissimi riservato alla categoria Baby, organizzato dalla Scuola di sci locale.



Sabato 29 e domenica 30, dalle 10 a Bionaz, Campionati italiani Allievi e Ragazzi, Sprint e Inseguimento, organizzata dallo Sc Bionaz Oyace, criterium Giuseppe Gontier.



Domenica 30, dalle 10, sulla Ostafa 2 di Champoluc, la selezione regionale del Gran Premio Giovanissimi riservato alla categoria Cuccioli, organizzato dalla Scuola di sci locale.



Domenica 30, dalle 10, a Flassin di Saint-Oyen, Sprint skating per Senior, Giovani, Allievi e Ragazzi, circuiti Asiva, Seniores, Gros Cidac, organizzati dallo Sc Fallère, VIII trofeo Technos medica e Premium medica.



Domenica 30, dalle 10.30 all’AreaEffe di Pila, Slope style per tutte le categorie, organizzato dal Courmayeur Sport Academy, trofeo messo in palio dal sodalizio organizzatore.



Lunedì 31 e martedì 2, dalle 10, sulla Bellevue di Pila, prove e due SuperG Allievi, circuito Gros Cidac, organizzate dallo Sc Pila, trofeo Igor.



Lunedì 31 e martedì 1 febbraio, dalle 9.30, sulla Benevy di Valgrisenche, Slalom Fis, circuito Cva Energie, organizzato dallo Sc Crammont MB, trofeo del sodalizio organizzatore.



Mercoledì 2 e giovedi 3, sulla Vascotcha di Antagnod, due Giganti Fis Junior e Fis, circuito Cva Energie, organizzati dallo Sc Val d’Ayas, trofeo Hisi.



Sabato 5, dalle 10, sulla Leo David di Gressoney-St-Jean, Slalom Ragazzi, circuito Gros Cidac, organizzato dallo Sc Gressoney MR, trofeo Ristorante lo Stambecco.



Sabato 5, dalle 10, sulla Trois Village di Brusson, Campionati regionali Allievi e Ragazzi e gara regionale per tutte le altre categoria, Mass start piccolo calibro e aria compressa, circuito Unicredit, organizzati dallo Sc Brusson, 3° trofeo Vincenzo Vuillermoz.



Sabato 5, dalle 10.30, nello Snow Park di Courmayeur, Big Air, organizzato dallo Snow Team Courmayeur, trofeo messo in palio dal sodalizio organizzatore.



Domenica 6, alle 9.30 e alle 13, la 39° MarciaGranParadiso e la 15° MiniMarciaGranParadiso, Mass start in classico, organizzata dallo Sc Gran Paradiso.



Domenica 6, dalle 10, sulla Del Bosco di Champorcher, Slalom Cuccioli 1 e 2, circuito Cva Energie, organizzato dallo Sc Mont Glacier, trofeo Casadei.



Domenica 6, dalle 10.30, nello Snow Park di Courmayeur, Slope style, organizzato dallo Sc Crammont MB, trofeo Davide Marciandi, coppa Aliant.