Sci alpino: Simoni tredicesimo nella Discesa di Saalbach

Seconda discesa libera del programma di Coppa Europa di Sci alpino maschile, oggi, a Saalbach-Hinterglemm (Austria) e ancora una buona prestazione di Federico Simoni.



La gara è stata vinta dal canadese Jeffrey Read (1’22”99; ieri terzo) a precedere lo svizzero Urs Kryenbuehl (1’23”52) e al connazionale Cameron Alexander (1’23”81; 4° ieri). Al 13° posto Federico Simoni (Cs Carabinieri; 1’24”21); 30° Guglielmo Bosca (Cse; 1’24”70); 33° Nicolò Molteni (Cse; 1’24”78); 62° Simon Talacci (Cse; 1’26”95); non ha concluso la gara il portacolori del Centro sportivo Esercito, Benjamin Alliod.



Sci alpino



Slalom Fis, oggi, a Pozza di Fassa (Trento), vinto dalla torinese del Centro sportivo Esercito, Anita Gulli (1’54”47; già al comando a metà gara). Seconda al termine della prima manche, a 41/100 dalla capoclassifica, non ha concluso la gara Martina Perruchon (Cse,. Al maschile, successo dello svedese Fabian Ax Swart (1’48”19), con 24° posizione di Giovanni Zazzaro (Cs Carabinieri; 1’52”65).



Sci alpino



Slalom Fis, questa mattina, a Gstaad/Huble (Svizzera), vinto, in rimonta dal quarto posto, dall’elvetico Lenz Haechler (1’40”22). Risale cinque posizioni ed conclude al 23° posto Federico Vietti (Sc Pila; 1’44”82).



Snowboard



Tappa di Coppa Europa di Snowboard, Big Air, il 28 gennaio, a Crans Montana (Svizzera) dove saranno presenti, tra gli altri, Loris Framarin (Cse), Leo Framarin (Sc Crammont MB), accompagnati dal tecnico azzurro Jacopo Thomain. La squadra Giovani proseguirà per Madonna di Campiglio (Trento), dal 31 gennaio al 6 febbraio, per un raduno e per una serie di gare; con Leo Framarin, anche Matteo Zilio (Sc Crammont MB).