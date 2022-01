Sci alpino: Mathiou quinta in rimonta nel Gigante di Ravascletto

Gigante Fis questa mattina a Sutrio/Ravascletto (Udine), valido per il Grand Prix Italia, e buona prestazione, in particolare nella seconda manche, di Sophie Mathiou.



La gara è stata vinta dalla milanese, tesserata in Trentino, Luisa Bertani (2’11”25; già in testa a metà gara). quinta, in risalita di sette posizioni, Sophie Mathiou (Cs Carabinieri; 2’12”34; 2° tempo di manche); scivola di cinque posizioni e conclude 9° Lara Della Mea (Cse; 2’12”66); 13° Annette Belfrond (Cse; 2’13”01; 4° Junior); 24° Elisa Pilar Lucchini (Cse; 2’14”75); 36° Tatum Bieler (Sc Gressoney MR; 2’18”90; 5° Aspiranti); 39° Alessia Vaglio (Sc Crammont MB; 2’19”49); 50° Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 2’21”34); 53° Greta Boano (Sc Crammont MB; 2’21”66); 57° Greta Angelini (Sc Chamolé; 2’22”51).



GpI Sci alpino



Slalom Fis, oggi, al Sestriere (Torino), vinto dal gardense Max Malsiner (1’37”73; in recupero di due posizioni). Al 12° posto Filippo Segala (Sc Aosta; 1’39”37; in risalita di sette posti); 19° Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 1’39”80; 5° Aspiranti; miglior crono nella seconda manche e in recupero di ben undici piazze).



CM Speed skiing



Titolo di Campione del Mondo in palio, il 30 gennaio, tappa di Coppa del Mondo, il 2 e 3 febbraio, a Vars (Francia) dove, su indicazione del direttore tecnico, Alberto Monticone, saranno presenti Simone Origone (Sc Azzurri del Cervino), Ivan Origone, Jean-Daniel Pession (Sc Val d’Ayas) e la verbanese Valentina Greggio.