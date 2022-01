Sci alpino: Corbellini nella ‘Top ten’ all’AlpeCimbra nel Gigante Allievi a Folgaria

Conclusione della fase nazionale dell’AlpeCimbra Fis Children Cup con la disputa del Gigante Allievi e dello Slalom Ragazzi, con miglior risultato ottenuto da Peter Corbellini.



Nel Gigante Allievi femminile fa doppietta la piemontese Lara Colturi (1ì’46“47), sulla bergamasca Angelica Bettoni Mameli (1’47”60) e sull’altoatesina Nadine Trocker (1’48”26). Al 20° e 21° posto Giulia Ceresa (Sc Gressoney MR; 1’52”98) e Sara Rubagotti (Sc Mont Glacier; 1’53”11); 40° Emilie Zani (Sc Chamois; 1’57”57); 44° Sofia Fumagalli (Club de Ski; 1’58”27); 47° Giulia Pasquali (Sc La Thuile Rutor; 1’59”17); 55° Gaia Boano (Sc Crammont MB; 2’02”79); quinta a metà gara, non ha concluso la seconda Giorgia Collomb (Sc La Thuile Rutor). Nei maschi, successo del trentino Andrea Armari (1’43”29), sul genovese, tesserato per nel cuneese, Pietro Mazzoleni (1’43”43) e dall’altoatesino David Castlunger (1’43”96). In 10° posizione Peter Corbellini (Club de Ski; 1’45”05); 23° Pablo Nicolas Russi (Sc Crammont MB; 1’46”15); 39° Hervé Bieller (Sc Crammont MB; 1’48”87); 46° Pietro Ragone (Sc Gressoney MR; 1’49”67); 50° Christophe Jacquemod (Sc Courmayeur MB; 1’50”39); 1’50”39); 57° Ludovico Rosaschino (Sc La Thuile Rutor; 1’51”12); 61° Yannick Lustrissy (1’51”83); 73° Samuel Bal (1’54”58) e 78° André Bieller (1’55”84), tutti e tre dello Sc Crammont MB.



Nello Slalom Ragazzi, tripletta altoatesina grazie a Anna Trocker (1’21”49), Victoria Klotz (1’23”03) e Arianna Putzer (1’24”44). In 12° posizione Hélène Blanchet (Sc Crammont MB; 1’30”41); 15° Ginevra Sisto Besozzi (Sc Courmayeur MB; 1’31”40); 32° Amelia Angeloni (Sc Val d’Ayas; 1’37”18); 36° Grace Conte (Sc Monte Cervino; 1’39”00). Al maschile, s’impone il trentino Kejvin Koni (1’23”03), davanti al gardenese Christian Kostner (1’23”24) e al romano, tesserato a Cortina, Andrea Salvati (1’23”28). Al 12° e 13° posto Arturo D’Ippolito (Club de Ski; 1’25”09) e Edoardo Rossi (Sc Crammont MB; 1’25”22); 17° Laurent Grivel (Sc Crammont MB; 1’26”07); 23° Marco Luigi Cortesi (Club de Ski; 1’26”44); 31° Giovanni Corte (Sc Val d’Ayas; 1’28”05); 36° Michele Bisetti (Sc Crammont MB; 1’28”83); 45° Leonardo Venanzi (Sc Crammont MB; 1’31”45).



Nella classifica per Comitati svettano le Alpi Occidentali, con 696 punti, due in pù dell’Alto Adige (694), con terzo il Trentino, a quota 451; in sesta posizione, con 182 punti, il Comitato Valdostano Fisi-Asiva.



GpI Sci alpino



Gigante Fis Junior, oggi, al Sestriere (Torino), valido per il Grand Prix Giovani e Aspiranti, vinto dal cuneese Fabio Allasina (2’04”21). In 30° posizione Philippe Quey (Sc Val d’Ayas; 2’08”57); 42° Alessandro Chiaravalli (Sc La Thuile Rutor; 2’09”94); 43° Filippo Segala (Sc Aosta; 2’10”00); 55° e 56° Hervé Quinson (Sc Val d’Ayas) e Tommaso Canonico (Sc Aosta); 61° Davide Panegos (Sc Chamolé); 65° Emanuele Frau (Sc Aosta).