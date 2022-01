Sport invernali: dieci atleti valdostani a difendere i colori rossoneri alle Olimpiadi di Pechino

Sono poco meno di 120 gli atleti tesserati Fisi che, dal 2 al 20 febbraio, inseguiranno il sogno olimpico nella rassegna a cinque cerchi di Pechino/Beijing 2022 e, dieci di questi, difenderanno i colori della Valle d’Aosta e, in aggiunta, a un nutrito numero di effettivi del Centro sportivo Esercito, in forza alla Caserma Perenni di Courmayeur.



Nello Sci alpino, alla sua quarta apparizione sotto i Cinque cerchi, ci sarà Federica Brignone (Cs Carabinieri), insieme a Marta Bassino, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Lara Della Mea e alla sorpresa Anita Gulli, tutte del Centro sportivo Esercito.



Nel Fondo, i ‘soliti noti’, Greta Laurent (Fiamme Gialle), Federico Pellegrino (Fiamme Oro) e Francesco De Fabiani (Cse); sempre per l’Esercito, convocazione per Cristina Pittin, Maicol Rastelli e Paolo Ventura.



Nel Biathlon, grande spazio alla ‘nuova generazione’, con la convocazione di Samuela Comola, Michela Carrara e Didier Bionaz (Cse), che si aggiungono agli alpini Thomas Bormolini e Dominik Windisch (Cse).



Nello Snowboard, con Francesca Gallina e Lorenzo Sommariva (Cse), ci saranno anche Michela Moioli, Omar Visintin, Tommaso Leoni e Filippo Ferrari, del Centro sportivo Esercito. Nel Free snow, Slope style, Emiliano Lauzi (Sc Crammont MB).



Nelle altre discipline, della Caserma Perenni, ci saranno: nel Bob a quattro, Alex Verginer; nel Free style, Leonardo Donaggio, Lucrezia Fantelli; nel Salto, Giovanni Bresadola; nello Slittino, Leon Felderer, Kevin Fischnaller, Verena Hofer, Andrea Voetter; nello Snowboard Parallelo, Roland Fischnaller.



EC Snowboard



Tappa di Coppa Europa di Slope Style, domenica 23, a Prato Nevoso (Cuneo), vinta dall’azzurro Emil Zulian, davanti al russo Milhail e al compagno di nazionale Nicola Liviero. Al quinto posto Emiliano Lauzi (Sc Crammont MB); 14° Loris Framarin (Cse); 31° Andrea Benvenuti (We Snowboard Cervinia); 43° Leo Framarin (Sc Crammont MB).