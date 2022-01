Snowrunning: via al circuito di gare in Valle d'Aosta con quella di Cogne

Con la gara di Cogne ha preso il via il circuito di gare di Snowrunning (corsa con i ramponcini) in Valle d’Aosta: il 22 gennaio sui Prati di Sant’Orso, su un percorso di 13 km e 400 metri di dislivello, passando per Valnontey e Lillaz, si sono confrontati una sessantina di corridori.





È stato Dennis Brunod dell’Atletica Monterosa ad inaugurare gara e circuito, vincendo in 56’05”, dopo un confronto serrato con Alessandro Saravalle 2° in 57’33”, quindi completa il podio Lorenzo Facelli in 1h00’20”.



Elisabetta Negra s’aggiudica la prova femminile con il tempo di 1h10’59”, seguita sul podio da Lisa Borzani seconda e Marcella Pont terza.



Le prossime prove del circuito saranno a Torgnon il 19 febbraio e a Cervinia il 12 marzo.

(fonte runningpassion)