Sci alpino: Giorgia Collomb seconda nell’AlpeCimbra a Folgaria

Prima giornata dell’AlpeCimbra Fis Children Cup a Folgaria (Trento), selezione nazionale che ha visto la categoria Allievi cimentarsi con lo Slalom e i Ragazzi con il Gigante. Bene, negli Allievi, Giorgia Collomb, seconda, e Pablo Nicolas Russi, undicesimo; tra i pali larghi, in evidenza Sophe Fragno e Stefano Andreis, rispettivamente nona e ottavo.



Nello Slalom Allievi, imprendibile la piemontese figlia d’arte Lara Colturi (1’23”22), che precede Giorgia Collomb (Sc La Thuile Rutor; 1’26”07) e la milanese, tesserata al Sestriere, Marta D’Angelo (1’27”89). Al 21° e 22° posto Giulia Pasquali (Sc La Thruile Rutor; 1’33”91) e Sofia Fumagalli (Club de Ski; 1’34”19); 25° e 26° Gaia Boano (Sc Crammont MB; 1’35”44) e Sara Rubagotti (Sc Mont Glacier; 1’35”97). Primo e terzo posto, al maschile, al Comitato Alpi Occidentati, grazie al milanese Edoardo Simonelli (1’21”30) e al genovese Pietro Mazzoleni (1’22”28), con piazza d’onore al valtellinese Hans Peter Picco (1’21”96). In 11° posizione Pablo Nicolas Russi (Sc Crammont MB; 1’24”03); 19° Peter Corbellini (Club de Ski; 1’24269); 25° André Bieller (Sc Crammont MB; 1’26”20); 41° Samuel Bal (Sc Crammont MB; 1’29”07); 45° Hervé Bieller (Sc Crammont MB; 1’31”04).



Nel Gigante Ragazzi, s’impone l’altoatesina Anna Trocker (54”40), a precedere la trentina, nata a Spezia, Lavinia Paci (54”70), e la genovese, sorella di Pietro, bronzo Allievi, Beatrice Mazzoleni (55”33). Al 9° posto Sophie Fragno (Sc Chamolé; 56”80) 25° Ginevra Sisto Besozzi (Sc Courmayeur MB; 58”58); 38° Alice Tonolini (Sc Crammont MB; 59”90); 43° Hélène Blanchet (Sc Crammont MB; 1’00”75); 49° Amelia Angeloni (Sc Val d’Ayas; 1’01”21); 52° Ginevra Bisellini (Club de Ski; 1’01”46); 55° Grace Conte (Sc Monte Cervino; 1’02”04). In campo maschile, successo del lecchese, nato a Cirié e tesserato per il Valchisone, Giulio Paolo Cazzaniga (53”55), seguito dal gardenese Christian Kostner (53”84) e dall’ampezzano Mattia Valente (53”86). Ottava posizione di Stefano Andreis (Sc Aosta; 54”60); 11° Edoardo Rossi (SC Crammont MB; 55”03); 28° e 29° Giovanni Corte (Sc Val d‘Ayas; 56”13); 29° Mattia Contino (Sc Aosta; 56”16); 39° Laurent Grivel (Sc Crammont MB; 56”93); 52° Arturo Livio D’Ippolito (Club de Ski; 57”36); 60° Marco Luigi Cortesi (Club de Ski; 57”69); 62° Michele Bisetti (Sc Crammont MB; 57”77); 70° Leonardo Venanzi (Sc Crammont MB; 58”52).



Oggi seconda giornata con discipline invertite: Gigante Allievi e Slalom Ragazzi.



CdM Sci alpino



Gigante della Coppa del Mondo di Sci alpino femminile, domani, sulla ‘Erta’ di Kronplatz (Alto Adige), con otto azzurre al cancelletto di partenza – prima manche alle 10.30, seconda alle 13.30, diretta su RaiSport ed Eurosport – e, tra questa, Federica Brignone (Cs Carabinieri), Marta Bassino, Roberta Midali (Cse).