Sci alpino: Brignone ancora ad un soffio dal podio a Kronplatz

A Cortina, in SuperG, quarta a 8/100 dal podio; oggi, a Kronplatz (Bolzano), quarta a 5/100 dal terzo posto: Federica Brignone ha sfiora di nuovo un piazzamento tra le migliori tre della classifica, questo pomeriggio, nel Gigante di Coppa del Mondo sulle nevi altoatesine.



Sesta a metà gara, Federica Brignone (Cs Carabinieri; 2’04”20) recupera due posizioni, ma non riesce a mettere i piedi sul podio. La gara, in rimonta, è stata vinta dalla svedese Sara Hector (2’03”63), che ha scavalcato la slovacca Petra Vlhova (2’03”78) e la francese Tessa Worley (2’04”15). Scivola di tre posizioni e conclude 7° Marta Bassino (Cse; 2’04”62); non si era qualificata per la seconda manche, 39°, Roberta Midali (Cse).



(dal sito www.fisi.org) Federica Brignone: “Ho fatto due manche solide finalmente, dopo che a Lienz avevo fatto una manche non buona e una seconda eccezionale, con il miglior tempo. L’aver disputato due manche buone è un’ottima notizia per il mio Gigante. È la quarta volta di fila che arrivo quarta nelle ultime gare per una questione di centesimi; mi piacerebbe finire sul podio ma, a questo punto, spero arrivi nel momento giusto. Mi spiace perché sono lì, è come se mi fossi fatta sfuggire quattro podi, ma sono comunque contenta delle due ottime manche di oggi. Sono stata solida, sono in fiducia perché anche oggi mi sono fidata a provare ad attaccare e questo era fondamentale per me”.



GpI Sci alpino



Due SuperG Fis a Cortina d’Ampezzo (Belluno), il primo valido per il Grand Prix Italia, vinto dalla badiota Vicky Bernardi (1’15”64). Al 9° posto Elisa Pilar Lucchini (Cse; 1’17”99); 30° Francine Rollet (Sc Chamolé; 1’22”96).



Nella replica, successo di della cuneese dei Carabinieri, Melissa Astegiano (1’14”67). In 15° posizione Martine Brumin (Sc Aosta; 1’17”54); 19° a pari merito, Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 4° Aspiranti) e Elisa Pilar Lucchini, entrambi in 1’17”86; 36° Tatum Bieler (Sc Gressoney MR; 1’19”65); 47° Francine Rollet (1’21”95).



Questa mattina, sempre a Cortina, due Slalom, per definire le classifiche delle Combinate, entrambe valide per il Grand Prix Italia. dopo la prima prova tra i pali stretti, si conferma in vetta alla classifica Bicky Bernardi (1’49”88). Al 15° posto Elisa Pilar Lucchini (1’54”37); 24° Francine Rollet (1’58”04).



Anche nella replica di mezzogiorno si conferma al comando la vincitrice del SuperG. Melissa Astegiano (1’49”82). Ottava, seconda Aspiranti, Cecilia Pizzinato (1’52”79); 13° Martine Brumin (1’53”36); 20° Elisa Pilar Lucchini (1’54”93); 30° Francine Rollet (1’58”69); non ha concluso lo Slalom Tatum Bieler.