Sci alpino: Bosca dodicesimo nella Discesa di Coppa Europa a Saalbach-Hinterglemm

Discesa libera di Coppa Europa maschile con tantissimi atleti protagonisti in Coppa del Mondo a Saalbach-Hinterglemm (Austria), con Guglielmo Bosca appena fuori la ‘Top ten’ e addirittura ventisei concorrenti racchiusi in un solo secondo.



Tre canadesi nelle prime quattro posizioni, con vittoria di Jamee Crawford (1’23”38), un solo centesimo meglio dello svizzero Yannick Chabloz (1’23”39) e 6/100 sul connazionale Jeffrey Reed (1’23”44), con quarto posto ancora Canada con Cameron Alexander (1’23”58). In 12° posizione Guglielmo Bosca (Cse; 1’23”89); 20° Nicolò Molteni (Cse; 1’24”21); 36° Federico Simoni (Cs Carabinieri; 1’24”71); 60° Benjamin Alliod (Cse; 1’25”80); 65° Simon Talacci (Cse; 1’26”10). Domani, seconda Discesa libera e, giovedì, il SuperG.



EC Sci alpino



Due prove della Discesa libera di Coppa Europa femminile, ieri e oggi, a Sankt Anton (Austria) e, in entrambi i ‘training0, miglior crono dell’austriaca Christina Ager. Ieri, Ager ha fermato i cronometri sul tempo di 1’06”73); 4° Monica Zanoner (Cse; 1’07”99); 8° Elena Domlmen (Cse; 1’08”45); 14° Giulia Albano (Cs Carabinieri; 1’08”79); 15° Sofia Pizzato (Cse; 1’08”85); 28° Héloïse Edifizi (Club de Ski; 1’09”44); 37° Alice Calaba (Cse; 1’09”82); 47° Carlotta Da Canal (Cs Carabinieri; 1’10”52); 53° Carlotta Nimue Welf (Cse; 1’11”14).



Questa mattina, ancora di Christina Ager (1’06”74) il miglior crono. In 9° posizione Elena Dolmen (1’07”64); 10° Monica Zanoner (1’07”73); 17° Giulia Albano (1’08”06); 27° Héloïse Edifizi (1’08”36); 34° Carlotta Da Canal (1’08”85); 41° a pari merito Alice Calaba e Sofia Pizzato (1’09”28); 56° Carlotta Nimue Welf (1’10”10).



Il programma: domani e giovedì 27 due Discese libere e, il 28 gennaio, il SuperG. Sci alpino



Slalom Fis, questa mattina, a Pozza di Fassa (Trento), vinto dalla bielorussa Maria Shkanova (1’52”23; già in testa a metà gara). Perde tre posizioni e conclude 7° Annette Belfrond (Cse; 1’53”75); dopo una non positiva prima manche, miglior crono nella seconda e risalita di dieci posizioni per Anita Gulli (Cse), che in 1’57”72 conclude al 28° posto; nan ha concluso la prima manche Martina Perruchon (Cse).