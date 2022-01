Sci alpino: Persico, E. Voyat, Mazzei e Garin fanno il bis a Torgnon

Seconda giornata dedicata ai Master a Torgnon con due Giganti organizzati dal locale sodalizio, che vedono concedere il bis Roberta Maria Persico, Enrico Voyat, Davide Mazzei e Rebecca Garin.



Master D * gara #1 – Roberta Maria Persico (Sc Pila; 50”64) ha preceduto Clementina Jacquemod (Master Team Pila; 52”07) e della piemontese Silvia Maria Vagnone (52”56).



Master C * Tripletta valdostana grazie a Enrico Voyat (Master Team Pila; 48”60), davanti a Guido Lami (Club de Ski; 49”26) e a Corrado Canonico (Sc Pila; 49”97).



Master B * Il bergamasco Gianni Mulazzi (47”44) ha avuto ragione della coppia dello Sc Pila: Alfredo Gualla (47”90) e Jean-Paul Voyat (48”02).



Master A * Il napoletano Davide Mazzei (50”10) ha preceduto dei genovesi Luca Jorio (51”12) e Jacopo Gentile (53”43; tesserato a Bolzano).



Categoria Giovani/Senior * Terzo successo consecutivo di Rebecca Garin (Sc Torgnon; 47”44) davanti a Yvonne Daudry (Sc Pila; 50”27) e a Sylvie Pellissier (Sc Aosta; 50”87). Al maschile, s’impone Federico Mecugni (Sc Pila; 47”33), davanti alla coppia dello Sc Courmayeur MB: Matteo Bal (47”58) e Filippo Maione (47”79).



Master D * gara #2 – Non cambia il podio, con la vittoria di Roberta Maria Persico (51”06) a precedere Clementina Jacquemod (53”68) e Silvia Maria Vagnone (53”69).



Master C * Terzetto di testa fotocopia della gara precedente, con Enrico Voyat (48”70) davanti a Guido Lami (49”90) e Corrado Canonico (50”65).



Master B * Doppietta dello Sc Pila, grazie a Jean-Paul Voyat (47”84) e Alfredo Gualla (48”28), con terzo Gianni Mulazzi (48”64).



Master A * Doppietta di Davide Mazzei (50”47), ancora a precedere Luca Jorio (51”55), e terzo il cuneese Mauro Pellegrino (54”58).



Categoria Giovani/Senior * Al femminile, podio identico a gara #1, con Rebecca Garin (47”73) davanti a Yvonne Daudry (49”34) e Sylvie Pellissier (50”82). In campo maschile, gradino alto del podio a Matthias Engaz (Sc Torgnon; 46”95), mentre sono secondi a pari merito Filippo Maione e Matteo Bal, con il tempo di 47”16).