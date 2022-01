CpI Scialpinismo: Vallet e Guichardaz dominano a Crevacol

Organizzazione, affidata allo Sc Gran San Bernardo, impeccabile e tracciato molto bello, nel vallone del Gran San Bernardo, sotto la Tête de Crevacol, da dove sono arrivate gratificanti soddisfazioni dai colori valdostani, grazie alle vittorie di Clizia Vallet e Sébastien Guichardaz, e il secondo e terzo posto conquistati da Noemi Junod e Sylvie Truc.

Categoria Cadetti 1 – Under 16 * Pattuglia numerosa e arrivo serrato, che premia il lombardo Luca Curioni (32’52”5) davanti al trentino Thomas Magnini (33’04”0) e al lecchese Lorenzo Milesi (33’09”8). Al 10° posto Davide Gadin (Sc St-Nicolas; 35’49”0); 14° Elia Demicheli (Sc C. Gex; 37’10”1); 19° e 20° Tommaso Broglio (Sc Courmayeur MB; 38’10”1). Al femminile, successo della valtellinese Silvia Boscacci (39’52”3).

Categoria Cadetti 2 – Under 18 * Nella competizione femminile, netto il successo di Clizia Vallet (Sc C. Gex; 39’31”0) davanti alle valtellinesi Anna Pedranzini (41’45”1) e Greta Ferrari (41’48”4). Al maschile, ancora Valtellina in cima al podio, con Simone Compagnoni (38’40”5). In 17° posizione Laurent Battendier (44’16”7), 20° Simone Dalle (46’05”2), 22° Gabriele De Pieri (47’09”0) e 33° Riccardo Matergia (1h 00’09”), tutti dello Sc Corrado Gex.

Categoria Juniores – Under 20 * Piazze d’onore a Noemi Junod (Sc C. Gex; 46’12”0) e Sylvie Truc (Sc C. Gex; 50’01”3) alle spalle della valtellinese Manuela Pedrana (45’28”4). Al 7° posto Chloe Collé (Sc C. Gex; 58’57”3). In campo maschile, vittoria del bergamasco dell’Esercito, Luca Tomasoni (Cse; 45’28”3). Al 16° e 17° posto Guglielmo Quarelli di Lesegno (56’21”0) e Lorenzo Monti (57’37”2) e 19° François Battendier (Sc C. Gex; 59’19”1).

Categoria Under 23 * La competizione in rosa si risolve in volata, con la trentina Lisa Moreschini (50’37”3) che ha la meglio sulla valtellinese dei Carabinieri, Samantha Bertolina (50’37”9); quarto posto di Amalia Laurent (Sc Gressoney MR; 1h 07’31”). Nei maschi, netta vittoria di Sébastien Guichardaz (Sc C. Gex; 1h 11’32”) sul valtellinese Alessandro Rossi (a 2’02”) e sul veneto Pietro Festini Furlan (a 3’30”).

Quinto posto per Jacques Chanoine (1h 17’27”) e 9° di Didier Chanoine (1h 22’52”), entrambi dello Sc C. Gex.

Sul tracciato anche la Promozionale per Ragazzi e Allievi. nei Ragazzi, vittorie dei bergamaschi Caterina Carissimi e Mattia Casarotto. Allievi ancora targati Bergamo, con Sofia Bortolotti e Gioele Migliorati, con 10° Corrado Luboz (Sc Chamolé).