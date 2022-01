Goggia regala all’Italia il successo numero 300 in Coppa del mondo

vittoria di Sofia Goggia nella discesa di Cortina sull’Olympia delle Tofane, ha permesso all’Italia di toccare quota 300 successi nella storia della Coppa del mondo di sci alpino. La campionessa olimpica delle Fiamme Gialle ha raggiunto il successo numero 109 per la squadra femminile, staccando Deborah Compagnoni e portandosi ad una sola distanza da Federica Brignone come azzurra più vincente di sempre sul massimo circuito. In campo maschile sono ben 191 le vittorie – ultima quella di Dominik Paris nella discesa di Bormio -con il mito Alberto Tomba davanti a tutti con 50 successi.

Ma ecco il dettaglio:

18. Federica Brignone (7 GS, 6 SG, 5 AC)

17. Sofia Goggia (12 DH, 5 SG)

16. Deborah Compagnoni (13 GS, 2 SG, 1 SL)

15. Isolde Kostner (12 DH, 3 SG)

8. Karen Putzer (4 SG, 4 GS)

6. Denise Karbon (6 GS)

5. Marta Bassino (5 GS)

4. Maria Rosa Quario (4 SL)

3. Claudia Giordani (2 SL, 1 GS)

3. Sabina Panzanini (3 GS)

2. Daniela Zini (2 SL)

2. Elena Fanchini (2 DH)

2. Nadia Fanchini (1 DH, 1 SG)

1. Bibiana Perez (K)

1. Paola Magoni (SL)

1. Lara Magoni (SL)

1. Michaela Marzola (SG)

1. Giustina Demetz (DH)

1. Chiara Costazza (SL)

1. Daniela Merighetti (DH)

1. Elena Curtoni (DH)

50. Alberto Tomba (35 SL, 15 GS)

24. Gustavo Thoeni (11 GS, 8 SL, 4 K, 1 P)

20. Dominik Paris (16 DH, 4 SG)

13. Kristian Ghedina (12 DH, 1 SG)

12. Piero Gros (7 GS, 5 SL)

11. Giorgio Rocca (11 SL)

7. Massimiliano Blardone (7 GS)

6. Christof Innerhofer (4 DH, 1 SC, 1 SG)

5. Herbert Plank (5 DH)

3. Richard Pramotton (3 GS)

3. Michael Mair (2 DH, 1 SG)

3. Werner Heel (1 DH, 2 SG)

3. Manfred Moelgg (3 SL)

3. Peter Fill (2 DH, 1 SG)

2. Alessandro Fattori (1 DH, 1SG)

2. Fausto Radici (2 SL)

2. Werner Perathoner (2 SG)

2. Peter Runggaldier (2 SG)

2. Patrick Holzer (1 SG, 1 GS)

2. Rolando Thoeni (2 SL)

2. Davide Simoncelli (2 GS)

2. Giuliano Razzoli (2 SL)

2. Ivano Edalini (1 SL, 1 P)

1. Stefano Anzi (1 DH)

1. Fabrizio Tescari (1 SL)

1. Angelo Weiss (1 SL)

1. Leonardo David (1 SL)

1. Robert Erlacher (1 GS)

1. Franco Bieler (1 GS)

1. Sergio Bergamelli (1 GS)

1. Cristian Deville (1 SL)

1. Matteo Marsaglia (1 SG)

1. Stefano Gross (1 SL)