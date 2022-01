CROISSANT ET CAPPUCCINO AU BAR DES SPORTS

Il Cheese Rolling si basa sulla capacità dell’atleta di prendere una forma di formaggio che rotola da un pendìo. La competizione sportiva del Cheese Rolling, o “formaggio rotolante”, è basata dunque sulla corsa. Questo bizzarro “sport” viene praticato in occasione di un evento che si tiene una volta all’anno sulla collina Copper nei pressi di Brockworth e Cheltenham, in Inghilterra. I concorrenti devono cimentarsi in una corsa inseguendo una forma di formaggio che rotola lungo un ripido pendìo. Vince chi per primo riesce ad acchiappare il formaggio. La velocità della discesa del formaggio può arrivare a 110 km/h.