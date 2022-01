Sci alpino: Sci alpino: Allo Sc Crammont MB il trofeo Invicta a Valtournenche

Una giornata in condizioni ottimali ha accolto, questa mattina, sulla ‘Stadio Slalom Saletti’ di Valtournenche, 210 atleti della categoria Ragazzi, impegnati in un Gigante inserito nel circuito regionale Gros Cidac, vinto da Sophie Fragno e da Arturo Livio D’Ippolito.

Organizzato dal Club de Ski Valtournenche, in palio per la classifica per società, il trofeo Invicta, vinto dallo Sc Crammont MB, davanti allo stesso Club de Ski e allo Sc Val d’Ayas. Nella competizione in rosa, successo di Sophie Fragno (Sc Chamolé; 53”45), che ha preceduto Ginevra Sisto Besozzi (Sc Courmayeur MB; 54”08) e Alice Tonolini (Sc Crammont MB; 54”71). In quarta posizione Giulia Bosonin (Sc Mont Glacier; 55”107) e, in quinta, Amelia Angeloni (Sc Val d’Ayas; 55”20).

In campo maschile, vittoria di Arturo Livio D’Ippolito (Club de Ski; 52”95), seguito dalla coppia dello Sc Crammont MB: Edoardo Rossi (53”57) e Laurent Grivel (53”79). Quarto posto a Giovanni Corte (53”79) e quinto a Stefano Andreis (Sc Aosta; 53”81).