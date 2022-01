Sci alpino: in cento per il doppio Gigante di Torgnon

Si sono presentati in cento, questa mattina, sulla Piergiorgio Grange di Torgnon, per dare vita a un doppio Gigante Master che, eccetto la categoria Giovani/Senior, ha visto il realizzarsi di doppiette, con Clementina Jacquemod, Enrico Voyat, Stefano Balagna, Rebecca Garin e Emanuele Ravano, nella giornata organizzata dal locale sodalizio.

Master D * gara #1 * Clementina Jacquemod (Master Team Pila; 51”47) ha preceduto la piemontese Claudia Bassetti (54”73) e Manuela Laura D’Adda (Sc Crammont MB; 1’ 02”57). Master C * Successo di Enrico Voyat (Master Team Pila; 47”87) a precedere Guido Lami (Club de Ski; 49”31) e il lombardo Ivan Vitali (49”69).

Master B * Tripletta dello Sc Pila grazie a Stefano Balagna (45”99), seguito da Stefano Roma (46”15) e da Jean-Paul Voyat (46”83).

Master A * S’impone Emanuele Ravano (Sc Courmayeur MB; 45”55) davanti all’alpino Edoardo Frau (Cse; 45”68) e al campano Davide Mazzei (49”58).

Categoria Giovani/Senior * Al femminile, vittoria di Rebecca Garin (Sc Torgnon; 46”24) a precedere Margot Ceffa (Sc La Thuile Rutor; 48”76) e Evelyne Revil (Sc Torgnon; 49”19). Al maschile, ancora SC Torgnon in cima al podio, con Matthias Engaz (48”04), che ha preceduto Federico Mecugni (Sc Pila; 46”49) e Matteo Bal (Sc Courmayeur MB; 47”17).

Master D * gara #2 – Podio fotocopia di gara #1, con Clementina Jacquemod (52”61) davanti a Claudia Bassetti (54”91) e Manuela Laura D’Adda (1’04”30). Master C * Ancora in vetta Enrico Voyat 48”38) seguito dal lombardo Mariano Galas (48”41) e da Guido Lami (48”74).

Master B * S’impone di nuovo Stefano Balagna (45”73), con piazza d’onore a Matteo Bal (46”15) e terzo Stefano Balagna (46”49).

Master A * Identico ordine d’arrivo per i primi tre, con Emanuele Ravano (44”82), che ha la meglio su Edoardo Frau (44”93) e Davide Mazzei (49”41).

Categoria Giovani/Senior * Anche in questo caso, nella competizione in rosa, podio che vede in cima Rebecca Garin (46”83) davanti a Margot Ceffa (49”39) e Evelyne Revil (50”09). Al maschile, a spèzzare la continuita del bis di vittorie, a imporsi è Federico Mecugni (46”38) seguito da Matteo Bal (46”50) e da Jacques Perrin (Sc Torgnon; 46”97).