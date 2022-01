Biathlon: Italia quarta al fotofinish nella staffetta femminile ad Anterselva. Vittoria norvegese

che sfiora letteralmente il podio nella staffetta femminile di Anterselva: una gara condotta dalle azzurre sempre ad alto livello e che, per un soffio, non si trasformata in un terzo posto che avrebbe fatto la gioia dei tanti appassionati. La vittoria va alla Norvegia, con il tempo di 1h12’54″1, una penalità e 10 ricariche, davanti alla Russia, con addirittura tre penalità e 12 ricariche, e un ritardo dalle scandinave di 24″6. Poi l’arrivo al fotofinish fra Francia e Italia, entrambe con 13 ricariche, che dà ragione alle “bleus” per qualche millesimo. Resta comunque il bel quarto posto delle azzurre, a 32″6 dalle vincitrici.

La gara delle italiane. Buon lancio di Lisa Vittozzi, che usa tre ricariche al primo poligono, poi va via dritta e consegna il cambio in terza posizione a 7″5 dalla Bielorussia. Anche Dorothea Wierer apre con tre ricariche, poi ne aggiunge un’altra, ma poi recupera ed è ancora terza a 25″5 dalla Russia che è passata al comando. Tre ricariche complessive anche per Samuela Comola, che però può approfittare degli errori delle altre squadre e dare il cambio sempre il terza posizione a soli 5″8 dalla Norvegia. E Federica Sanfilippo riesce a gestire le sue tre ricariche per poi spingere a tutta nella parte finale della frazione ed arrivare a giocarsi il podio con la Francia negli ultimi metri. Solo il fotofinish darà ragione alle transalpine, ma resta comunque la bella gara delle azzurre.

Il programma di domenica prevede la staffetta maschile, alle 12.10 e la mass start femminile alle 15.15, a chiusura del programma.

Ordine d’arrivo staffetta femminile Cdm Anterselva