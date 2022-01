AlpenCup Sci nordico: N. Laurent e Abram sul podio a Oberstdorf

Nelle Juniores, dopo aver fatto segnare il miglior tempo in qualifica su un tracciato di 1,2 km, Nadine Laurent (Fiamme Oro) se è imposta sia nella batteria dei quarti di finale, sia in semifinale, ‘heat’ nella quale ha preceduto Verena Veit; la seconda batteria era interamente composta da atlete tedesche.

In finale, Nadine Laurent ha dovuto affrontare cinque teutoniche; a imporsi è stata la tedesca Verena Veit, che ha avuto la meglio, di 1/10, della connazionale Helen Hoffmann (lucky looser per l’accesso in finale) e, di 4/10, di Nadine Laurent. Italia dei Senior che porta nei migliori ‘trenta’ ben otto atleti e, tra questi, anche l’alpino ‘cognein’ Mikael Abram fa registrare il miglio tempo in qualifica, vince la quinta batteria dei quarti ed è secondo, alle spalle dell’elvetico Cyril Faehndrich in semifinale.

Finale che vede schierati sulla linea di partenza tre svizzeri, un francese e due azzurri: a imporsi è il francese Jules Chappaz (3’06”5), che precede di 1”6 l’elvetico Valerio Grond e, di 3”3, Mikael Abram (Cse; 3’09”8). Quinto Giacomo Gabrielli (Cse). Domani, conclusione della tappa tedesca con la 15 e 30 km Mass start skating.