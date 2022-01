Una maratona lunga 55 anni

Il maratoneta giapponese Siso Kanakuri, subito dopo la partenza, scomparve senza lasciar traccia alle Olimpiadi di Stoccolma del 1912. Fu scovato nel 1962 da un giornalista a cui raccontò di aver abbandonato la gara a metà strada, trovando ospitalità presso una famiglia svedese per poi rientrare in nave (e sotto mentite spoglie) in patria. Nel 1967 ritornò a Stoccolma per tagliare il traguardo nello Stadio Olimpico e la sua maratona si concluse così dopo 55 anni!