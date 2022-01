Sci alpino: Guglielmo Bosca 15° nella Discesa libera di Kitzbühel

In crescita costante, nel breve volgere di soli otto giorni, Guglielmo Bosca migliora il suo miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo– 20° a Wengen, il 13 gennaio; 15° oggi – nella Discesa libera di Kitzbühel (Austria), gara che vede i sei italiani al via entrare in zona punti.



Sul gradino alto del podio è salito il norvegese (Aleksander Aamodt Kilde (1’55”92), che precede la coppia francese Johan Clarey (1’56”34) e Blaise Giesendanner (1’56”55). In 12° posizione Matteo Marsaglia (Cse; 1’57”35); 15°, a 1”65 dal vincitore, Guglielmo Bosca (Cse; 1’57”57); seguono 17° Christof Innerhofer e, dal 26° al 27° posto, Mattia Casse, Dominik Paris e Pietro Zazzi. Il programma prosegue, domani, con la disputa dello Slalom (anticipato di un giorno in quanto le previsioni meteo danno un’abbondante nevicata) e, domenica, dalle 13.30, la seconda Discesa libera del programma austriaco.



CdM Sci alpino



Seconda prova cronometrata della Discesa libera di Coppa del Mondo di Sci alpino femminile, oggi, a Cortina d’Ampezzo (Belluno) e miglior crono, come nel ‘training’ di ieri, di Sofia Goggia (1’36”72). In 7° posizione Federica Brignone (Cs Carabinieri; 1’37”47); 12° Elena Curtoni (Cse; 1’37”94); 23° Marta Bassino (Cse; 1’38”50); 30° Francesca Marsaglia (1’38”99). Domani, dalle 10, la Discesa libera valida per la Coppa del Mondo.



Federica Brignone: “Correrò sia la Discesa sia il SuperG perché sto andando bene. Ci provo, anche perché Cortina è una tappa che manca al mio palmares; forse non son mai riuscita a brillare e sarebbe molto bello per me farlo qui in casa. Dopo ci saranno Kronplatz e Garmisch, quindi c’è ancora molta strada prima di Pechino: ci penso e non ci penso alle Olimpiadi. Ieri il vento mi ha dato fastidio nella parte alta, oggi maggiormente nella parte finale. Ieri ho fatto meglio l’ultima parte mentre oggi la prima: devo mettere insieme tutte le cose. Son state per me due ottime prove e sinceramente spero di mettere insieme tutti i pezzi per fare una bella gara domani”. Sci alpino



Secondo Gigante Fis femminile, oggi, a Pozza di Fassa (Trento), vinto dalla canadese Valerie Grenier (1’37”55), che precede la vicentina Asja Zenere (1’38”71) e la bergamasca dell’Esercito, Roberta Midali (1’39”09; in risalita di sette posizioni). Al 29° posto Annette Belfrond (Cse; 1’41”96); 41° Elisa Pilar Lucchini (Cse; 1’43”93)