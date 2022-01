Sci alpino: a Ostini e Meggiolaro il Gigante Fis Junior di Courmayeur

Ancora condizioni ottimali, oggi, sulla Aretù di Courmayeur, che ha ospitato il secondo Gigante Fis Junior, inserito nel circuito regionale Cva Energie, organizzato dallo Sc Crammont MB, e cha ha visto imporsi la svizzera Ginevra Ostini e il padovano Pietro Meggiolaro.



Bissa il successo di ieri l’elvetica Ginevra Ostini (1’49”65; miglior tempo in entrambe le manche), davanti a Alessia Vaglio (Sc Crammont MB; 1’50”18) e alla prima Aspiranti, Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 1’50”90). Quarto e quinto posto allo Sc Gressoney MR, con la seconda Aspiranti, Margherita Sala (1’52”24; in risalita di tre posizioni) e Cecilia Anna Bianco (1’52”28). Sesta, terza Aspiranti, Chiara Verducci (Sc Pila; 1’52”47); 7° Greta Boano (Sc Crammont MB; 1’52”48; 4° Aspiranti).





Podio con gli stessi ‘volti noti’, ma rispetto alla gara di ieri, s’invertono le prime due posizioni: a imporsi è il padovano, tesserato in Trentino, Pietro Meggiolaro (1’48”26; in rimonta di quattroposizionio), a precedere il genovese Giacomo Bernardotti (1’48”47) e, in risalita dall’11° posto a metà gara, Alessandro Chiaravalli (Sc La Thuile Rutor; 1’49”18). Al quarto posto Davide Panegos (Sc Chamolé; 1’49”48; 9° a metà gara) e quinto Emile Boniface (Sc Gressoney MR; 1’49”53; 12°). Il podio Aspiranti vede, sesto assoluto, Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 1’49”62), seguito dal trentino Luca Bonapace (1’49”89; 9°) e dal bresciano Giovanni Ongaro (1’50”95; 10°).