Biathlon: l’Italia con Bétemps quarta nella staffetta mista di Pokljuka

Meno di tre secondi separano il quartetto azzurro, con Nicolò Bétemps nella frazione conclusiva, dalla medaglia di bronzo della Staffetta mista dei Campionati europei Juniores, manifestazione in corso di svolgimento a Pokljuka (Slovenia).



L’Italia ha schierato nelle prime due frazioni le portacolori del Centro sportivo Esercito: al lancio la cuneese Gaia Brunetto (18’37”8; 0+1 0+0; 2° tempo parziale) e la friulana Sara Scattolo (18’50”6; 0+1 0+2; 3°; Italia sempre seconda); poi, nel terzo segmento l’altoatesino Christoph Pircher (17’42”6; 1+3 0+2; 13°; azzurri terzi) e, in quarta frazione, a concludere la Staffetta, Nicolà Bétemps (Fiamme Oro; 16’27”8; 0+0 0+1; 4°) che non riuscito, nel testa a testa, a superare il Ceco Jonas Marecek. L’Italia chiude al quarto posto, in 1h 11’38”8 (1+10), a 1’02”2 dai vincitori, gli imprendibili francesi Camille Coupe, Jeanne Richard, Daniem Levet e Jacques Jeffries, al traguardo in 1h 10’36”6 (0+3); argento alla Germania (1h 11’23”7; 0+2) e bronzo alla Repubblica Ceca (1h 11’35”9; 0+7). Domani, giornata di riposo; si riprende sabato con la disputa della Sprint: alle 10.30 femminile; alle 14 maschile. CdM Biathlon È di nuovo il quarto poligono a penalizzare la prestazione di Didier Bionaz, questo pomeriggio, nell’Individuale di Coppa del Mondo di Biathlon nel ‘tempio’ di Anterselva (Alto Adige). Didier Bionaz (Cse; 51’51”5; 1 0 0 3) all’uscita del terzo poligono era 12°, con un solo errore al tiro; poi, i tre errori nell’ultima sessione, che lo relegano in 49° posizione. La vittoria è andata al russo Anton Babikov (49’46”8; 0 0 0 0), che ha preceduto il norvegese Tarej Boe (a 9”7; 0 0 0 2) e il connazionale Said Karimulla Khalili (a 48”5; 0 0 1 0). In 27° posizione Thomas Bormolini (Cse; a 4’07”6; 0 1 1 1); 81° Dominik Windisch (Cse; a 8’26”6; 3 3 1 1).



Oggi seconda giornata di gara alle 14.15 con la 15 km Individuale femminile.



CdM Biathlon



È di nuovo il quarto poligono a penalizzare la prestazione di Didier Bionaz nell’Individuale di Coppa del Mondo di Biathlon nel ‘tempio’ di Anterselva (Alto Adige). Didier Bionaz (Cse; 51’51”5; 1 0 0 3) all’uscita del terzo poligono era 12°, con un solo errore al tiro; poi, i tre errori nell’ultima sessione, che lo relegano in 49° posizione. La vittoria è andata al russo Anton Babikov (49’46”8; 0 0 0 0), che ha preceduto il norvegese Tarej Boe (a 9”7; 0 0 0 2) e il connazionale Said Karimulla Khalili (a 48”5; 0 0 1 0). In 27° posizione Thomas Bormolini (Cse; a 4’07”6; 0 1 1 1); 81° Dominik Windisch (Cse; a 8’26”6; 3 3 1 1).



Oggi seconda giornata di gara alle 14.15 con la 15 km Individuale femminile.