Ciclismo: nel calendario del circuito italiano di Cross Country c'è La Thuile

Annunciato il calendario di quest'anno del più importante circuito italiano di Cross Country: fra le cinque tappe sono tre le prove Hors Catégorie (Nalles, Capoliveri e La Thuile), un record storico, a cui si aggiungono due novità: Trento-Monte Bondone e San Zeno di Montagna dove il circuito debutterà il 6. Si apre con grandi novità l’annata 2022 degli Internazionali d’Italia Series, il più importante circuito italiano di Cross Country Mountain Bike.



Dopo un’annata 2021 che ha collocato l’Italia al centro del mondo del fuoristrada con i Mondiali di Val di Sole (Cross Country e Downhill) e dell’Isola d’Elba (Marathon), il circuito italiano pone le premesse per una nuova stagione stellare, puntando a confermarsi al vertice fra i circuiti europei della categoria.



Allo storico appuntamento Nalles (BZ), Marlene Südtirol Sunshine Race, si affiancano da questa stagione come eventi HC Capoliveri Legend XCO (Capoliveri, Isola d’Elba, LI) e La Thuile MTB Race (La Thuile, AO). Completano il calendario due novità assolute, che debuttano come eventi di categoria C1: San Zeno di Montagna, a cui sarà affidata l’apertura il 6 marzo prossimo, e Trento – Monte Bondone, che porterà la grande mountain bike su una vetta già molto nota agli appassionati di ciclismo su strada. Inoltre torna anche l’appuntamento con le UCI Junior Series, la Coppa del Mondo per la categoria Juniores, con ben due tappe in programma: a Nalles e La Thuile.



IL CALENDARIO



06 marzo 2022: San Zeno di Montagna (VR) – Cat. C1



01-03 aprile 2022: Nalles (BZ) – Cat. HC e UCI Junior Series



16-18 aprile 2022: Capoliveri-Isola d’Elba (LI) – Cat. HC



28 maggio 2022: Trento-Monte Bondone (TN) – Cat. C1



25-26 giugno 2022: La Thuile (AO) – Cat. HC e UCI Junior Series