Ciclismo: in arrivo l'Italia Bike Cup e Courmayeur ospita l'ultima tappa

Ad un mese dal via l'Italia Bike Cup: il circuito nazionale di cross country torna in calendario con una novità, sarà la prima grande challenge riservata anche agli amatori. Per questo buona parte delle sette tappe saranno divise in due giornate per dare il giusto spazio sia ai grandi campioni sia ai master.



Il primo appuntamento previsto sarà a Verona il 26 e 27 febbraio, dopo due settimane il Trofeo Città di Albenga del 12-13 marzo, seguito la settimana successiva dal Gaerne Mtb Trophy di Maser. Si arriva poi al 24-25 aprile con l’appuntamento di Stevenà di Caneva col Cà Neva Trophy e dopo cinque giorni sarà la volta del Santoporo XC ad Esanatoglia. A giugno conclusione del circuito con altri due eventi che rappresentano una pietra miliare della Mtb italiana, il Memorial Alverà a Pergine di Valsugana programmato per il 4 e il Courmayeur Mtb Event che la località valdostana ospiterà il 19.



Al termine della prima tappa verranno assegnate le maglie di leader gialla per quella Open, azzurra per quella U23 e fuxia per quella junior. Al termine di ogni prova otterranno punti i primi 10 classifica, a fine circuito e a parità di punteggio le discriminanti per l’attribuzione del successo finale saranno il numero di prove disputate e successivamente il piazzamento nell’ultima tappa.