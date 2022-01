Sci alpino: Mathiou si migliora ancora nello Slalom di Meiringen-Hasliberg

Ancora Grand’Italia e di nuovo un’ottima prestazione di Sophie Mathiou questa mattina nello Slalom di Coppa Europa di Meiringen-Hasliberg (Svizzera): quattro azzurre nella ‘Top ten’ e Sophie Mathiou aggiorna il palmares della miglior prestazione nel circuito continentale.



Miglior prestazione in carriera in Coppa Europa di Sci alpino per Sophie Mathiou (Cs Carabinieri; 1’41”17), che nella seconda manche fa registrare il quarto tempo parziale, recupera undici posizioni e conclude all’ottavo posto. Al vertice della classifica, bissa il successo di ieri l’elvetica Aline Danioth (1’38”47; miglior tempo in entrambe le manche), a precedere la finlandese Rosa Pohjolainen (1’40”22) e, terza, in risalita di tredici posizioni con il secondo tempo di manche, la friulana dell’Esercito, Lara Della Mea (1’40”67), che torna sul podio dopo l’infortunio. A completare la buona prova delle azzurre, il sesto posto di Vera Tschurtschenthaler (1’40”99) e l’ottavo di Celina Haller (1’41”13).



Sci alpino



Gigante Fis femminile, oggi, a Pozza di Fassa (Trento), vinto dalla canedese Valerie Grenier (1’37”53). Al 6° posto Robreta Midali (Cse; 1’39”44); 20° Annette Belfrond (Cse; 1’40”81); 32° Elisa Pilar Lucchini (Cse; 1’43”56).



ECh Biathlon



Falliscono il podio per 23” Martina Trabucchi e Iacopo Leonesio, impegnati questa mattina, a Poklujka (Slovenia), nella Single mix relay dei Campionati europei Juniores. Prima e terza frazione affidata a Martina Trabucchi (Cse; 10’15”7; 0+3 0+1; 5° tempo * 10’00”4; 0+1 0+1; 5°; 4° posto) e, in seconda e quarta, Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri; 8’21”7; 0+0 0+0; miglior tempo di frazione; Italia 3° * 12’26”0; 0+1 0+1; 8°) porta il tricolore a quarto posto, con il tempo complessivo di 41’03”8; 0+8), con un ritardo di 41”8 dai vincitori, i tedeschi Johanna Puff e Darius Lodl (40’22”0; 0+4). Sul podio, medaglia d’argento, alla Russia (40’34”5; 0 + 11) e terza la Francia (40’40”8; 0+6).