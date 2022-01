Sci alpino: all’elvetica Ostini e a Bernardotti il Gigante Fisj di Courmayeur

Condizioni ottimali, di clima, visibilità e tracciato di gara, questa mattina, sulla pista Aretù di Courmayeur, ad accogliere il Gigante Fis Junior del circuito regionale Cva Energie, organizzato dallo Sc Crammont MB, con duecento concorrenti al cancelletto di partenza, in rappresentanza di cinque Federazioni straniere e sette Comitati italiani. A occupare il gradino alto del podio sono stati la svizzera Ginevra Ostini e il genovese Giacomo Bernardotti.



Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 1'50”83; prima Aspiranti), al comando a metà gara con 6/10 sulle avversarie, nella seconda manche si fa recuperare e conclude al secondo posto, nella morsa delle elvetiche Ginevra Ostini (1’50”44) e Sara Planzi (1’51”02; seconda Aspiranti). Al quarto posto Greta Angelini (Sc Chamolé; 1’51”60) e quinta Chiara Verducci (Sc Pila; 1’51”61; terza Aspiranti); 7° Francine Rollet (Sc Chamolé; 1’51”72); 10° Chiara Olga Boggio (Sc Chamolé; 1’52”49).



In campo maschile, successo del genovese, ex Sc Azzurri del Cervino, Giacomo Bernardotti (1’44”49; già al comando a metà gara), che ha preceduto il padovano Pietro Meggiolaro (1’44”57) e Alessandro Chiaravalli (Sc La Thuile Rutor; 1’45”19). Quarto posto al fiorentino Diego Bucciardini (1’45”43; primo Aspiranti) e, quinto, Philippe Quey (Sc Val d’Ayas; 1’45”51). Settimo posto di Filippo Segala (Sc Aosta; 1’45”57); 8° Edgard Ghirardo (Sc Crammont MB; 1’45”64). In 14° posizione, secondo Aspiranti, Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 1’46”19); 17°, terzo Aspiranti, il trentino Luca Bonapace (1’49”39).



Il circuito Cva Energie torna, domani, sempre sulla pista Aretù di Courmayeur, con il secondo Gigante Fis Junior organizzato dallo Sc Crammont MB.



CdM Sci alpino



Seconda prova cronometrata, oggi, a Kitzbuehel (Austria), della Discesa libera di Coppa del Mondo di Sci alpino maschile, con miglior prestazione di giornata di Christof Innerhofer (1’10”45) e, ottimo decimo, Guglielmo Bosca (Cse; 1’11”69); 36° Matteo Marsaglia (Cse; 1’12”63). Domani, dalle 11.30, la Discesa libera valevole per classifica di Coppa del Mondo.