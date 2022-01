Sci alpino: Mathiou dodicesima nella Slalom di Meiringen-Halsliberg

Arriva da Meiringen-Halsliberg (Svizzera) il miglior risultato in carriera in Coppa Europa di Sci alpino femminile di Sophie Mathiou, dodicesima nel primo dei due Slalom programmati sulle nevi elvetiche. Nelle zone alte della classifica, grandi rimonte per le azzurre nella seconda manche. Risale tre piazze ed è seconda l’altoatesina Vera Tschurtschenthaler (1’37”91), alle spalle della svizzera Aline Danioth (1’37”26), con terza un’altra elvetica, Selina Egloff (1’37”93). Sesta, rimontando otto posizioni, la friulana dell’Esercito, Lara Della Mea (1’38”67). Al 23° posto a metà gara, risale undici posti ed è 12° Sophie Mathiou (Cs Carabinieri; 1’39”33), miglior risultato in carriera nella rassegna continentale (precedente, 13°, il 26 gennaio 2021, nello Slalom austriaco di Zelle am See); 22° Lucrezia Lorenzi (Cse; 1’40”05).



Domai secondo Slalom di Coppa Europa a concludere il programma elvetico.



Sci alpino



Gigante Fis, oggi, a Pozza di Fassa (Trento), vinto dalla poliziotta gardense Vivien Insam (1’39”16). All’8° posto Annette Belfrond (Cse; 1’40”20). In campo maschile, doppietta dell’Esercito, grazie a Simon Talacci (1’32”76) e Daniele Sorio (1’32”87).