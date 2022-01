Biathlon: Nicolò Bétemps argento nell’Individuale di Pokljuka

Seconda gara del programma degli Europei Juniores di Biathlon nel pomeriggio di oggi l’Individuale maschile, e l’Italia che entra nel medagliere, grazie all’argento conquistato da Nicolò Bétemps, in lotta fino all’ultimo poligono per il metallo più prezioso.



Il testa a testa è tra Nicolò Bétemps (Fiamme Oro; 41’01”6; 0 0 0 1) e il bulgaro Blagoy Todev (40’41”2; 0 0 0 1), entrambi con zero errori alla quarta sessione di tiro e entrambi che incappano in un bersaglio mancato al conclusivo poligono. L’oro va Todev, più veloce sugli di 19” rispetto al valdostano; il bronzo è conquistato dal francese Gaetan Paturel (41’10”3; 0 1 0 0). Molto bene, 13°, anche Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri; 42’35”6; 0 0 1 0).



Il programma della rassegna continentale maschile prosegue, domani, con le Staffette: alle 10.30 con la mista singola e, alle 14, la mista; sabato 22, la Sprint e, domenica 23, l’Inseguimento, tutte gare saranno dispute alle 14.



CdM Sci alpino



Discesa libera, sabato 22 alle 10, e SuperG, domenica 23 alle 11.45 (in diretta su RaiSport e Eurosport) per la tappa di Coppa del Mondo di Sci alpino femminile, a Cortina d’Ampezzo (Belluno). Otto azzurre convocate e, tra queste, Federica Brignone (Cs Carabinieri), Marta Bassino, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia (Cse).



CdM Sci alpino



Prima prova cronometrata della Discesa libera, oggi, a Kitzbuehel (Austria), tappa della Coppa del Mondo di Sci alpino maschile, con il miglior tempo fatto registrare dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde (1’56”54). Seconda posizione di Matteo Marsaglia (Cse; 1’56”76); 40° Guglielmo Bosca (Cse; 2’00”05). Domani, seconda prova; poi, venerdì e sabato, dalle 11.30, due Discese libere.