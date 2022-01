Biathlon: Martina Trabucchi sedicesima nell’Individuale dei Campionati europei juniores di Pokljuka

Manca una medaglia ma l’Italia sfoggia una gran prova di squadra, – quattro atlete nelle migliori diciannove - superata soltanto dalla super-prestazione della Francia (sei nelle 18, con oro e argento). Tutto questo nell’Individuale che ha aperto, questa mattina, a Pokljuka (Slovenia) i Campionati Europei Juniores di Biathlon.



Oro e argento alle transalpne Camille Coupe (39’42”0; 0 0 0 0) e Jeanne Richard (39’46”6; 0 0 0 0), con bronzo che va alla russa Anastasiia Grishina (39’46”8; 0 0 0 0). Quattro azzurre al via, tutte effettive del Centro sportivo Esercito: 5° la friulana Ilaria Scattolo (40’15”4; 0 0 0 0); 7° la sorella Sara Scattolo (40’33”0; 0 2 0 0); 16° Martina Trabucchi (41’50”5; 0 0 0 2), tradita dall’ultimo poligono: con zero errori all’uscita della terza sessione di tiro, , Martina Trabucchi faceva segnare il terzo tempo, a 36”2 dalla vetta, quattro secondi meglio di Ilaria Scattolo, che transitava in quinta posizione, anche lei con zero errori al tiro; 19° la cuneese Gaia Brunetto (42’13”0; 2 0 1 0).



Il programma della rassegna continentale al femminile prosegue, domani, con le Stafette: alle 10.30 con la mista singola e, alle 14, la mista; sabato 22, la Sprint e, domenica 23, l’Inseguimento alle 10.30. Questo pomeriggio, alle 14, l’Individuale maschile; cinque azzurri al via; tra questi, Nicolò Bétemps (Fiamme Oro; 5) e Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri; 57).



GpI Sci alpino



SuperG Fis del Grand Prix Italia, questa mattina, a Tarvisio (Udine), vinto dallo svedese Johan Hagberg (1ì’’07”53). In settima posizione Benjamin Alliod (Cse; 1’08”07); 15° Federico Simoni (Cs Carabinieri; 1’08”68); 32° Giovanni Zazzaro (Cs Carabinieri; 1’09”36); 51° Tommaso Canonico (Sc Aosta; 1’11”06); 61° Stefano Fadda (Club de Ski); 65° Lorenzo Stirano (Sc Aosta; 1’12”33); 67° Emanuele Frau (Sc Aosta; 1’12”44); 70° Yannick Nieroz (Sc Pila; 1’12”77); non ha concluso la gara Luca Giorda (Sc Aosta).



Due SuperG Fis, oggi, a Santa Caterina Valfurva (Sondrio), inseriti nel calendario del Grand Prix Italia. Nel primo, successo della Ceca Tereza Nova (1’10”16). Al 7° posto Sofia Pizzato (Cse; 1’10”90); 10° Alice Calaba (Cse; 1’11”06); 23° Elisa Pilar Lucchini (Cse; 1’12”52); 28° Greta Angelini (Sc Chamolé; 1’12”86); 44° Arianna Lucat (Club de Ski; 1’16”82); non hanno concluso la gara Carlotta Nimue Welf, Elena Dolmen, Federica Sosio, Monica Zanoner (Cse); Héloïse Edifizi (Club de Ski); Martine Brumin (Sc Aosta).



Nella replica di mezzogiorno, vittoria della gardenese delle Fiamme Gialle, Teresa Runggaldier (1’09”88). Sesta Sofia Pizzato (1’10”32); 19° Carlotta Nimue Welf (1’11”34); 24° Greta Angelini (1’11”74); 30° Héloïse Edifizi (1’12”01); 33° Martine Brumin (Sc Aosta; 1’12”40); 40° Elena Dolmen (1’12”94); 43° Elisa Pilar Lucchini (1’13”07); 57° Arianna Lucat (1’15”91); non ha concluso la gara Alice Calaba; non ha preso il via Federica Sosio.