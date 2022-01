Sci alpino: il progetto Children in allenamento a Valgrisenche

Allenamento sciistico, dedicato allo Slalom, il 19 gennaio, a Valgrisenche, per sei atleti interessati dal progetto Children di sci alpino.



Con i tecnici Luca Liore e Michele Landini, al lavoro sull’impegnativa pista Benevy ci saranno: Peter Corbellini (Club de Ski), Hervé Bieller, Yannick Lustrissy, Pablo Nicolas Russi (Sc Crammont MB), Lowe Nisl Hultberg (Sc Val d’Ayas), Pietro Ragone (Sc Gressoney MR).



Sempre domani, ma a Courmayeur, raduno di una giornata della squadra Asiva di Sci alpino femminile. L’allenatore Peter Angster ha convocato Tatum Bieler, Margherita Sala (Sc Gressoney MR), Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB), Francine Rollet (Sc Chamolé). Programma gare internazionali



Sci alpino



19/01/22 – cdm – tra dh m kitzbuehel (aut) – 11.30



19/01/22 – ec – sl f meiringen (svi) 10.30 - 12.30



19/01/22 – gpi jun/asp – gara #1 sg f santa caterina valfurva (so)



19/01/22 – gpi jun/asp – gara #2 sg f santa caterina valfurva (so)



19/01/22 – gpi sen/jun/asp – sg m tarvisio (ud)



20/01/22 – cdm – tra dh m kitzbuehel (aut) – 11.30



20/01/22 – cdm – tra dh f cortina (ita) – 11



20/01/22 – ec – sl f meiringen (svi) – 10.30 - 12.30



20/01/22 – ec – sl m vaujany (fra) – 10.30 - 12.30



20/01/22 – gpi sen/jun/asp – sg m tarvisio (ud)



21/01/22 – cdm – dh m kitzbuehel (aut) – 11.30, raisport*eurosport



21/01/22 – cdm – tra dh f cortina (ita) – 10 ven



21/01/22 – ec – sl m vaujany (fra) – 10.30 - 12.30



22/01/22 – cdm – dh m kitzbuehel (aut) – 11.30, raisport*eurosport



22/01/22 – cdm – dh f cortina (ita) – 10, raisport*eurosport



23/01/22 – cdm – sl m kitzbuehel (aut) – 10.30 - 13.30, raisport*eurosport



23/01/22 – cdm – sg f cortina (ita) – 11.45, raisport*eurosport



Sci di fondo



22/01/22 – alpencup sen – sprint tc m/f oberstdorf (ger)



22/01/22 – alpencup jun – sprint tc m/f oberstdorf (ger)



23/01/22 – alpencup sen – 15 km tl f - 30 km tl m oberstdorf (ger)



23/01/22 – alpencup jun – 15 km tl f - 30 km tl m oberstdorf (ger)



Biathlon



19/01/22 – ce jun– ind. m/f pokljuka (slo) – 10.30 – 14



20/01/22 – cdm – ind. m anterselva (ita) – 14.15, eurosport



20/01/22 – ce jun– staf. mix – staff. single mix pokljuka (slo) – 10.30 – 14



21/01/22 – cdm – ind. f anterselva (ita) – 14.15, eurosport



22/01/22 – cdm – mass start m - staffetta f anterselva (ita) – 12.50 - 15, eurosport



22/01/22 – ce jun– sprint f - m pokljuka (slo) – 10.30 - 14 dom. 23/01/22 – cdm – staffetta m - mass start f anterselva (ita) – 12.15 - 15.15, eurosport



23/01/22 – ce jun– pursuit f - m pokljuka (slo) – 10.30 - 14 snowboard



22/01/22 – ec – sbx m/f reiteralm (aut) – 12 dom. 23/01/22 – ec – sbx m/f reiteralm (aut) – 12



23/01/22 – ec – sbs maschle - f prato nevoso (ita) – 11.30