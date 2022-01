Sci alpino: a Perruchon e Moschini lo Slalom Fis di Gressoney-St-Jean

Si chiude col doppio successo targato Centro sportivo Esercito – Martina Perruchon e Lorenzo Moschini – la due giorni di Slalom Fis sulla ‘Leonardo David’ di Gressoney-Saint Jean, gare organizzate dallo Sc Gressoney MR e valide per il circuito regionale Cva Energie.



Seconda al termine della prima manche, attardata di 8/100 – nella seconda, la francese Chloe Merloz ‘salta’ a tre porte dal traguardo -, nella seconda metà di gara Martina Perruchon (Cse; 1’28”38) fa segnare il miglior crono parziale e conquista il gradino alto del podio. Alle sue spalle la transalpina Raphaelle Vial (1’29”03; 2° Junior) e, 3° Juniores, Alessia Vaglio (Sc Crammont MB; 1’29”47). Quarta, prima Aspiranti, Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 1’30”04); 6° Cecilia Anna Bianco (Sc Gressoney MR; 1’32”13: 3° Junior); 8° Chiara Verducci (Sc Pila; 1’37”77); 10° Margot Comune (Sc Gressoney MR; 1’40”30; 3° Aspiranti).



In campo maschile, nella seconda manche, l’alpino bresciano Lorenzo Moschini (Cse; 1’21”30), recupera i 10/100 di ritardo accumulati a metà gara, e precede la coppia francese formata da Nathan Levecq (1’21”63; vincitore ieri) e Thomas Schmitt (1’22”19). In 8° posizione Federico Vietti (Sc Pila; 1’23”67); 10° Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 1’24”20; in recupero di quattro posizioni e secondo Aspiranti); 11° Matteo Vaglio (Sc Crammont MB; 1’24”78; 3° Aspiranti).



Il circuito Cva Energie torna protagonista, giovedì 20 e venerdì 21, sulla Le Greye di Courmayeur, con due Giganti Fis Junior, organizzato dallo Sc Crammont MB.



GpI Sci alpino



Due Discese libere Fis, oggi, a Tarvisio (Udine; maschile) e a Santa Caterina Valfurva (Sondrio; femminile), valide per il Gran Prix Italia.



A Santa Caterina Valfurva, la prima Discesa è stata vinta dalla trentina dell’Esercito, Monica Zanoner (1’03“42), che precede, rispettivamente di 1 e 8/100, la coppia tedesca Nadine Kapfer )1’03”43) e Carina Stuffer (1’03”50). Al 10° posto Carlotta NImue Welf (Cse; 1’04”84); 23° Héloïse Edifizi (Club de Ski; 1’05”25); 25° Greta Angelini (Sc Chamolé; 1’05”29); 26° e 27°, entrambe dell’Esercito, Federica Sosio (1’05233) e Sofia Pizzato (1’05”43); 52° Arianna Lucat (Club de Ski; 1’08”61); non hanno concluso la gara Elena Dolmen, Alice Calaba (Cse), Martine Brumin (Sc Aosta).



Nella replica di mezzogiorno, a imporsi è la tedesca Nadine Kapfer (1’03”01), che precede Sofia Pizzato (1’03”52). Quarta Monica Zanoner (1’03”80); 13° Carlotta Nimue Welf (1’04”45); 17° Elena Dolmen (1’04”57); 18° Greta Angelini (1’04”66); 51° Arianna Lucat (1’08”27); non hanno concluso la gara Martine Brumine, Alice Calaba e Héloïse Edifizi.



La prima Discesa, con cinque atleti racchiusi in 16/100, è stata vinta, a pari merito, dal carabiniere ladino Mattia Cason e dallo svedese Johan Hagberg (1’02”22), con terzo lo sloveno Nejo Naralocnik (1’02”32); quarto e quinto posto al Cs Carabinieri: l’altoatesino Francesco Gatto (1’02”36) e Federico Simoni (1’02”38). In 11° posizione Benjamin Alliod (Cse; 1’02”96); 41° Yannick Nieroz (Sc Pila; 1’04”78); 56° Tommaso Canonico (Sc Aosta; 1’05”47); 61° Giovanni Zazzaro (Cs Carabinieri; 1’05”74); 63° Luca Giorda (Sc Aosta; 1’05”84); 67° Lorenzo Stirano (Sc Aosta; 1’05”95); 74° Stefano Fadda (Club de Ski; 1’06”60); 82° Emanuele Frau (Sc Aosta; 1’06”89).



In gara #2, successo dello sloveno Nejc Naralocnik (1’01”86). Al 10° posto, a pari merito, Benjamin Alliod e Federico Simoni, in 1’03”13; 41° Yannick Nieroz (1’05”17); 52° Giovanni Zazzaro (1’05”61); 54° Tommaso Canonico (1’05”68); 60° Lorenzo Stirano (1’06”10); 70° Luca Giorda (1’06”55); 80° Emanuele Frau (1’07”39); 85° Stefano Fadda (1’07”72).



Domani, conclusione della tappa valtellinese, con la disputa di due SuperG Fis femminili; anche in Friuli sono programmati due SuperG Fis maschili, domani e giovedì 20, tutte le gare sono valide per il Grand Prix Italia.