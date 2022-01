Biathlon: a Sciarpa, Saracco e Christille la Sprint in Val di Zoldo

Seconda giornata di Coppa Italia in Val di Zoldo (Belluno), con la disputa della Sprint che manda in archivio tre vittorie grazie a Laura Sciarpa, Giorgia Saracco e Cédric Christille, tre secondi posti con Alessia Martini, Leonardo Mosquet e Michael Durand ed un terzo gradino del podio con Manuel Contoz.



Categoria Juniores * 7,5 km f / 10 km m – CpI Sprint pc - Doppietta rossonera grazie a Laura Sciarpa (Sc Valdigne MB; 22’50”4; 0 1) e Alessia Martini (Sc Bionaz Oyace; 24’17”3; 1 1); 4° Ambra Fosson (Sc Brusson 25’02”8; 0 2). In campo maschile, il poliziotto Thomas Daziano (25’48”1; 0 0) ha preceduto Leonardo Mosquet (Sc Sarre; 26’10”2; 0 1) e l’alpino cuneese Stefano Canavese (26’52”4; 0 3). Quinto Pietro Segor (Gs Godioz; 27’29”1; 0 3).





Categoria Giovani * 6 km f / 7,5 km m – CpI Sprint pc - Vittoria di Giorgia Saracco (Sc Brusson; 17’37”3; 1 0). Al quarto posto Nadège Gontel (Sc Granta Parey; 18’20”9; 0 0); 5° Alice Pacchiodi (Gs Godioz; 18’22”2; 0 2). Al maschile, successo del carabiniere altoatesino Felix Ratschiller (20’20”1; 0 1). Al 5° posto Julien Petitjacques (Sc Bionaz Oyace; 21’23”1; 1 1); 6° Stefan Navillod (Cs Carabinieri; 21’29”7; 2 1); 7° Gabriel Curtaz (Sc Gressoney MR; 21’38”4; 0 0); 14° Dewis Barrel (Sc Valgrisenche); 17° Andrea Cecchellero (Sc Bionaz Oyace); 21° Davide Fussambri (Sc Bionaz Oyace); 23° Axel Navillod (Sc Amis de Verrayes).



Categoria Aspiranti * 6 km – CpI Sprint pc - Successo della cuneese Fabiola Miraglio Mellano (18’33”9; 0 1). Al 7° posto Asia Meynet (Sc Amis de Verrayes; 19’37”3; 2); 11° Michelle Saracco (Sc Brusson); 18° Chiara Barailler (Sc Bionaz Oyace); 24° Sophie Vevey (Sc Bionaz Oyace); 26° Sidonie Silvani (Sc Bionaz Oyace); 32° Noelie Navillod (Sc Amis de Verrayes); 33° Cecilia Martinet (Sc Bionaz Oyace); 34° Elisa Stévenin (Sc Chmporcher); 37° Amelie Dherin (Sc Brusson). La maschile, terza posizione di Manuel Contoz (Sc Amis de Verrayes; 16’24”4; 0 1) nella Sprint vinta dal valtellinese Davide Cola (16’05”3; 1 1) davanti all’altoatesino Hannes Bacher (16’09”8; 1 2). Sesto Simone Bétemps (Fiamme Gialle; 16’53”0; 2 2); 11° Michel Deval (Sc Amis de VerrayeS); 14° e 15° Edoardo Pesce (Gs Godioz) e Alessandro Rizzi (Sc Champorcher); 21° Mael Petitjacques (Sc Bionaz Oyace); 23° e 24° Lothar Bianquin (Gs Godioz) e François Chapellu (Sc Amis de Verrayes).



Categoria Seniores * 7,5 km f / 10 km m – CpI Sprint pc - Vittoria di Cédric Christille (Fiamme Gialle; 24’23”2; 0 0) davanti a Michael Durand (Cse; 24’39”2; 0 0) e a Saverio Zini (Cse). al 5° e 6° posto Paolo Rodigari e Nicola Romanin (Cse).