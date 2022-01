ATTUALITÀ |

CROISSANT ET CAPPUCCINO AU BAR DES SPORTS

«È qui che c’è il gusto della battuta, dell’invenzione, è qui che c’è il sapore delle comunità di una volta. Quei convivi pre-televisivi, volgari o nobili, ma comunque autoprodotti, dove ognuno era attore e spettatore.» (S. Benni)

Il servizio di medicina dello sport ha ripreso l’attività. I nuovi locali sono in via Lavoratori Vittime del Col du Mont – Aosta Dal 17 gennaio 2022 il servizio di medicina dello sport, riprende regolarmente l’attività nella nuova sede, sita nell’area espace in via lavoratori vittime del col du mont n. 28. L’attività è stata sospesa il 14 e 15 gennaio per le operazioni di trasloco. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0165 26 78 80 in orario d’ufficio.

red.spr.