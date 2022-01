Scialpinismo: azzurri protagonisti nella tappa di Andorra di Coppa del mondo

Azzurri in bella evidenza nella due giorni, nell’Individuale e nella Vertical Race, di Coppa del mondo di Scialpinismo, a Comapedrosa (Andorra).



Nell’Individuale, primo e terzo posto ‘griffato’ Centro sportivo Esercito grazie a Michele Boscacci (1h 45’49”) e Robert Antonioli (1h 48’32”), con piazza d’onore al francese Xavier Gachet (1h 46’20”). Al 7° posto Matteo Eydallin (Cse); 9° Davide Magnini (Cse); 17° Damiano Lenzi (Cse); 48° assoluto, 14° Under 23, Sébastien Guichardaz (Sc C. Gex; 2h 07’53”). Al femminile, vittoria della francese Axelle Gachet Mollaret (1h 41’22”). Quarta Alba De Silvestro (Cse; 1h 53’01”); 5° Giulia Murada (Cse); 15° Giulia Compagnoni (Cse).



Nelle Under 20, gradino alto del podio alla svizzera Caroline Ulrich (1h 20’04”); quinta posizione di Noemi Junod (Sc C. Gex; 1h 27’24”).



Nella Vertical seconda piazza per Robert Antonioli (27’11”), nella gara vinta dall’elvetico Rémi Bonnet (26’16”), con terzo lo statunitense Cameron Smith (27’11”). Al 7° posto Michele Boscacci; 25° Matteo Eydallin; 30° Davide Magnini; 47° Sébastien Guichardaz (12° Under 23). In campo femminile, vittoria della svedese Tove Alexandersson (31’04”). Sesta Giulia Murada (33’34”); 7° Alba De Silvestro; 12° Giulia Compagnoni.



Nelle Under 20, così come il terzo posto nei Senior, storica vittoria di una statunitense, Grace Staberg (18’54”), con 7° Noemi Juniod (21’20”).