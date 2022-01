Sci nordico: allo Sc Drink il trofeo Crai Market Laurent a Gressoney-St-J

Lago Gover di Gressoney-Saint-Jean invaso da 260 giovani fondisti che hanno dato vita ai Campionati regionali Allievi e Ragazzi di Cross country cross in skating, valido per il circuito Gros Cidac, e la Gymkana promozionale in tecnica classica per Babysprint e Baby (circuito BabySprint e Baby) e Cuccioli (circuito Irv). La giornata organizzata dallo Sc Gressoney MR metteva in palio, per la classifica per società, il trofeo Crai Market Laurent, vinto dallo Sc Drind, che ha preceduto lo Sc Amis de Verrayes e il sodalizio organizzatore.



Categoria Allievi * 1,5 km * CR Ccc tl - Primo e terzo gradino del podio allo Sc Gran Paradiso, grazie alle neo campionessa regionale Nayeli Mariotti Cavagnet e bronzo a Hélène Pieropan, con piazza d’onore a Claire Frutaz (Sc Drink). In campo maschile, titolo valdostano a Gabriele Leone (Sc Amis de Verrayes) davanti a Mattia Saracco (Sc Brusson) e a Gilles Margueret (Sc Gran San Bernardo). Categoria Ragazzi * 1,5 km * CR Ccc tl – Vittoria di Elodie Christille (Sc Brusson), seguita da Kristel Barailler (Sc Bionaz Oyace) e da Julie Desayeux (Sc Amis de Verrayes). In campo maschile, successo di Jody Vittaz (Sc Amis de Verrayes), che ha preceduto Yannick Farinet (Sc Gran San Bernardo) e Mathias Bastrentaz (Sc Gressoney MR).



Categoria SuperBaby * 1 km – Gym tc – Angelie Chabod (Sc Valsavarenche; 4’34”7) ha preceduto Alice Borbey (Gs Godioz; 4’51”5) e Ethel Nicoletta (Sc St-Barthlémy; 4’58”9). Nei maschietti, successo di Vincent Jacquin (Sc Gran San Bernardo; 4’20”9) davanti a Dennis Gens (Sc Brusson; 4’31”6) e Gregory Trento (Sc Valdigne MB; 4’44”4).



Categoria Baby * 1,2 km – Gym tc – Team Ski Torgnon 2.0 che occupa il primo e terzo gradino del podio, con Jacqueline Bagnod (4’35”7) e Viola Bochicchio (4’46”3), egemonia spezzata da Lisa Bellomo (Sc Drink; 4’40”4). Al maschile, vince Noah Desayeux (Sc Amis de Verrayes; 3’48”1) che precede Matteo Donato (Sc Gresoney MR; 4’29”9) e Samule Conta (Sc Saint-Barthélemy; 4’32”0). Categoria Cuccioli * 1,5 km – Gym tc – Elody Vittaz (Sc Amis de Verrayes; 5’51”2) precede Sophie Bonin (Gs Godioz; 6’15”3) e Arline Chabod (Sc Valsavarenche; 6’22”2). In campo maschile, vittoria di Enea Bortolotti (Sc Amis de Verrayes; 5’14”5) davanti a Christophe Viérin (Sc Drink; 5’27”9) e Joseph Bisson (Pol. Pollein; 5’37”6).