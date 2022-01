Sci alpino: doppietta di Voyat e Ravano nel Gigante Master a Champoluc

Doppio Gigante Master sulla Ostafa 2 di Champoluc, organizzato dallo Sc Val d’Ayas, che ha visto Enrico Voyat e Emanuele Ravano imporsi in entrambe le gare.



Master D * gara #1 – Vittoria di Roberta Maria Persico (Sc Pila; 55”02), davanti a Silvia Bertolazzi (Sc Val d’Ayas; 56”60) e a Astrid Ottoz (Sc Courmayeur MB; 57”10).



Master C * È Enrico Voyat (Master Team Pila; 52”87) a imporsi davanti a Guido Lami (Club de Ski; 53”22) e a Sergio Gatti (Master Team Pila; 57”89).



Master B * Successo del bresciano Paolo Giovanni Lorati (50”71) davanti a Mario Venegoni (Sc Crammont MB; 52”33) e a Giorgio Aguettaz (Master Team Pila; 53”13).



Categoria Giovani/Senior * Doppietta dello Sc Courmayeur MB, grazie a Emanuele Ravano (47”32) e a Matteo Bal (49”01), con terzo Kevin Cugnod (Sc Val d’Ayas; 49”53).



Master D * gara #2 – Gradino alto del podio a Laura Ferri (SC Chamois; 54”80) seguita da Roberta Maria Persico (54”94) e da Clementina Jacquemod (Master Team Pila; 56”81).



Master C * Podio identico a gara #1, con Enrico Voyat (51”97) a precedere Guido Lami (52”90) e Sergio Gatti (55”02).



Master B * S’impone Jean-Paul Voyat (Sc Pila; 49”91) che precede Paolo Giovanni Lorati (50”70) e Mario Venegoni (52”34).



Categoria Giovani/Senior * Concede il bis Emanuele Ravano (47”81), davanti a Nicola Orta (Sc Chamois; 49”55) e a Matteo Bal (49”71).