Sci alpino: allo Sc Crammont MB il trofeo Marlanvil a La Thuile

Ancora il circuito regionale Gros Cidac protagonista a La Thuile, con lo Slalom riservato alla categoria Ragazzi, disputato sulla ‘Stadio Slalom 12’ e vinto da Hélène Blanchet e Mattia Contino. Organizzato dallo Sc La Thuile Rutor, al cancelletto di partenza si son presentati in oltre 200 a contendersi, per la classifica per società, il trofeo Marlanvil, vinto dallo Sc Crammont MB, davanti allo Sc Val d’Ayas e al Club de Ski Valtournenche.





In campo femminile, doppietta dello Sc Crammont MB, grazie a Hélène Blanchet (1’26”09) e Alice Tonolini (1’32”77), e terzo posto appannaggio di Amelia Angeloni (Sc Val d’Ayas; 1’33”01). In quarta posizione Sophie Fragno (Sc Chamolé; 1’33”33), e in quinta Rebecca Cametti (Sc Torgnon; 1’34”45). Al maschile, successo di Mattia Contino (Sc Aosta; 1’20”05), a precedere Edoardo Rossi (Sc Crammont MB; 1’20”68) e Marco Luigi Cortesi (Club de Ski; 1’24”12). In quarta posizione Edoardo Ceroni (1’24”78) e, in quinta, Giovanni Corte (Sc Val d’Ayas; 1’24”97). Una curiosità, guardando la classifica dei maschi: dieci atleti del Crammont nei primi quindici posti, e nove di questi con un piazzamento dal sesto al quindicesimo.



Sci alpino



Gigante Fis Junior, oggi, a Artesina (Cuneo), vinto dalla torinese Margherita Cecere (2’00”08). Al 14° posto Chiara Olga Boggio (Sc Chamolé; 2’06”83); 16° Francine Rollet (Sc Chamolé; 2’07”99); 19° Martina Polletta (Sc Chamolé; 2’08”49); 21° Isabella Perelli Rocco (Sc Courmayeur MB; 2’09”19).